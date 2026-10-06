"Mất Xuân Son, ĐT Việt Nam mới thấy trung phong quan trọng đến thế nào"

Thất bại 0-1 trước Malaysia khép lại FIFA ASEAN Cup 2026. Theo BLV Quang Huy, ĐT Việt Nam cần nhìn lại hàng công và khả năng phòng ngự sau giải đấu.

Highlights Malaysia 1-0 Việt Nam (Tranh HCĐ FIFA ASEAN Cup 2026 - 5/10/2026)

ĐT Việt Nam đã không thể khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một chiến thắng khi để thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba. Với BLV Quang Huy, kết quả này không quá bất ngờ nếu nhìn vào tương quan lực lượng và những vấn đề mà đội tuyển phải đối mặt trong suốt giải đấu.

“Cá nhân tôi thì không quá bất ngờ đâu, bởi vì trước trận tôi coi Việt Nam và Malaysia ngang ngửa, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta cũng thiếu hụt lực lượng. Không chỉ là điểm rơi phong độ, không chỉ là lực lượng giải này thiếu hụt mà có một số vấn đề về con người, về sức khỏe phát sinh trước trận đấu tranh hạng Ba. Thành ra cũng có một cảm giác là mình và họ là năm ăn năm thua. Thế rồi cuối cùng quả thật là thế trận ngang ngửa và chúng ta đã thua với tỷ số 0-1”, BLV Quang Huy nhận định.

Theo ông, thất bại đương nhiên không thể mang lại niềm vui, nhưng vẫn đem đến những bài học cần thiết cho ĐT Việt Nam trong hành trình hướng tới Asian Cup.

Hàng công thiếu một trung phong đủ sức tạo khác biệt

Một trong những điểm được BLV Quang Huy nhấn mạnh là sự thiếu hụt nhân sự trên hàng công. Trước Malaysia, những cầu thủ trẻ như Khoa Ngô và Minh Hoàng đã chơi đầy nỗ lực, nhưng khoảng cách kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến vẫn còn khá rõ.

“Trận này thì chúng ta đã khởi đầu phải nói là rất linh hoạt. Các cầu thủ trẻ trên hàng công, Khoa Ngô và Minh Hoàng, Khoa Ngô 20 tuổi, Minh Hoàng 19 tuổi, chơi rất xông xáo. Họ đều đã có các trận đấu trước rồi. Minh Hoàng thì trận đấu mới nhất gặp Pakistan đã ghi bàn, thành ra hưng phấn”, BLV Quang Huy nói.

Tuy nhiên, ông cho rằng sự năng nổ chưa thể bù đắp hoàn toàn cho thiếu hụt về chất lượng và kinh nghiệm. Hoàng Đức và Thành Long đã tạo được nền tảng ở giữa sân, nhưng những cầu thủ phía trên vẫn thiếu độ sắc bén cần thiết.

“Dù tiến bộ, họ vẫn còn non. Cặp tiền vệ Hoàng Đức và Thành Long lúc đầu trận cũng đã chơi tốt để tạo cái bệ phóng. Nhưng mà hai cậu ở trên thì di chuyển nhiều, tuy nhiên độ sắc bén thì không thể so với cả Đình Bắc hay Xuân Son được”, ông phân tích.

Đình Bắc sau đó được tung vào sân với hy vọng tạo ra khác biệt, nhưng Malaysia rõ ràng không phải Pakistan. Đội bóng này sở hữu những cầu thủ có thể hình, thể lực và trình độ cao hơn, đồng thời đã chuẩn bị phương án để hạn chế những mũi tấn công nguy hiểm của Việt Nam.

“Đình Bắc vào sân gặp Pakistan tung hoành như vậy, nhưng gặp Malaysia thì họ là những cầu thủ to khỏe và trình độ cao, thành ra cũng khó cho Đình Bắc. Và tôi nghĩ rằng nói cho cùng, Việt Nam thua Malaysia cũng không phải là quá bất ngờ”, BLV Quang Huy nhận xét.

Từ trận đấu này, ông một lần nữa nhấn mạnh giá trị đặc biệt của Xuân Son. Theo BLV Quang Huy, ngay cả khi phong độ chưa trở lại trạng thái tốt nhất sau chấn thương, Xuân Son vẫn là trung phong số một của ĐT Việt Nam.

“Chỉ thêm một lần nữa thấy rằng Xuân Son đặc biệt thế nào. Cái lúc anh ấy chưa gặp phải chấn thương thì tôi đã có nhận định rằng là cả Đông Nam Á này, tính ở cấp đội tuyển, tức là các đội tuyển thi đấu từ Tiger Cup, AFF Cup, Asian Cup rồi là kể cả cấp câu lạc bộ, những người từng đá ở các câu lạc bộ Đông Nam Á cũng chưa coi bằng được Xuân Son.”

Và khi Xuân Son vắng mặt, khoảng trống ấy lập tức xuất hiện.

“Dù là xuống nhưng vẫn là trung phong hay nhất của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng anh lại phải rời giải đấu đúng vào thời điểm chúng ta gặp Thái Lan, là trận đấu rất quan trọng, thì Son lại phải về nước chữa trị. Thì rõ ràng cái vị trí của anh là không thể lấp được”, ông nói.

Việt Nam cần nhìn lại cách phòng ngự

Không chỉ hàng công, khả năng phòng ngự cũng là vấn đề mà BLV Quang Huy cho rằng ĐT Việt Nam cần nghiêm túc nhìn lại.

Ông nhắc lại giai đoạn dưới thời HLV Park Hang-seo, khi đội tuyển từng được ví như “khối kim cương” nhờ khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn. Theo ông, triết lý khi ấy rất rõ ràng: trước hết phải không để thủng lưới, sau đó mới tính đến những câu chuyện khác.

“Xem lại những băng hình thời mà Việt Nam đá dưới thời HLV Park Hang-seo ấy thì quả thật là vì sao ngày đó ở châu Á người ta gọi tuyển Việt Nam là khối kim cương của ông Park Hang-seo. Thật sự xem lại thì những kỹ năng, những thủ pháp trong phòng ngự của Việt Nam giai đoạn đấy là rất đáng nể.”

BLV Quang Huy cho rằng sự khác biệt nằm ở cách tiếp cận. HLV Park Hang-seo đề cao sự chắc chắn, chấp nhận chịu trận và ưu tiên bảo vệ khung thành, trong khi HLV Kim Sang-sik đang hướng ĐT Việt Nam đến lối chơi cởi mở và đa dạng hơn.

“Ông Park coi tuyển Việt Nam đá, điều đầu tiên là không để thủng lưới, sau đó mới tính đến những câu chuyện khác. Sẵn sàng lùi, sẵn sàng chịu trận, sẵn sàng để cho đối phương đấm mình để mình chịu. Yếu tố đầu tiên phải là không để lọt lưới.

Ông Kim thì hơi khác. Ông Kim thì phần nào đó cách đá nó mở hơn và hướng tiếp cận nó đa dạng hơn. Đấy là quan điểm. Nhưng mà tôi cũng cho rằng là các cầu thủ hiện nay đang thi đấu ấy thì hãy xem lại thời ông Park phòng ngự thế nào và ngay cả ông Kim cũng có thể là cũng nên xem lại để mà thấy vì sao Việt Nam từng được coi là khối kim cương của ông Park.”

Theo BLV Quang Huy, không thể đơn giản kết luận cách tiếp cận của HLV Park hay HLV Kim tốt hơn. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn cần tìm lại sự chắc chắn từng là nền tảng giúp đội tuyển tạo dựng vị thế ở khu vực.

“Đúng là trong phòng ngự cần phải có những sự nhìn lại. Và phòng ngự được như thế thì tuyệt vời.”

Vẫn có lý do để lạc quan trước Asian Cup

Dù ĐT Việt Nam kết thúc giải đấu ở vị trí thứ tư, BLV Quang Huy không cho rằng đây là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng. Theo ông, điều quan trọng là đội tuyển cần trở lại V.League, tiếp tục tìm kiếm những nhân tố mới và chờ đợi sự trở lại của những cầu thủ chủ chốt.

“Tôi nghĩ rằng từ giờ các cầu thủ sẽ trở lại đá V.League. Thông qua V.League thì sẽ có thêm những tài năng được bộc lộ và tôi vẫn cho rằng Asian Cup tới Việt Nam chúng ta có nhiều hy vọng.”

Điểm tích cực, theo ông, là lực lượng của ĐT Việt Nam vẫn đủ phong phú để tạo ra sự cạnh tranh trong thời gian tới.

“Nói cho cùng, lực lượng hiện nay là phong phú đấy. Có những vị trí mà tưởng rằng là mất người thì sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng mà chúng ta tương đối là phong phú lực lượng. Các cầu thủ tấn công như Xuân Son rồi cũng sẽ trở lại thôi. Đấy, Xuân Son vẫn là trung phong số một của đội tuyển và anh ấy sẽ trở lại.”

Với BLV Quang Huy, điều đáng chờ đợi nhất sau giải đấu này là sự cạnh tranh. ĐT Việt Nam không nên chỉ nhìn vào việc mình đứng thứ tư, mà cần coi những thất bại trước Thái Lan và Malaysia như lời nhắc nhở về khoảng cách đang tồn tại ở khu vực.

“Tóm lại là vẫn lạc quan để hướng đến tương lai. Và tôi vẫn nói thêm một cái chuyện là riêng ở Đông Nam Á thì cạnh tranh càng nhiều càng tốt, bởi vì mục tiêu chúng ta là vươn lên ở tầm cao hơn.

Giải này thắng Philippines khó nhé. Hôm nay thua Malaysia, Thái Lan và Indonesia người ta gặp nhau để tranh giải nhất. Thế thì cạnh tranh càng nhiều, càng thúc đẩy bóng đá khu vực phát triển.”

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