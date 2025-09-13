Mất nghiệp đầy nghiệt ngã vì ồn ào giới tính, VĐV Việt Nam giờ làm gì?

Ngày 11 tháng 9 năm 2025, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã đưa ra quyết định cấm thi đấu đối với tài năng trẻ Đặng Thị Hồng, quyết định này đã gây chấn động trong làng bóng chuyền nước nhà. Ở tuổi 19, Đặng Thị Hồng, một trong những vận động viên triển vọng nhất của bóng chuyền Việt Nam, chính thức phải tạm dừng sự nghiệp thi đấu do không đủ điều kiện tham gia các giải quốc tế, theo thông báo từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB).

Án phạt này đồng nghĩa với việc Hồng sẽ không thể góp mặt trong giai đoạn 2 của Giải vô địch quốc gia 2025 cũng như toàn bộ các giải đấu thuộc hệ thống VFV trong tương lai gần. Dù phải giải nghệ sớm, Đặng Thị Hồng không từ bỏ đam mê với môn thể thao này. VFV và CLB Thái Nguyên – đội bóng chủ quản của cô – đã quyết định hỗ trợ Hồng theo học tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, mở ra cơ hội để cô chuyển hướng sang công tác huấn luyện hoặc làm quản lý thể thao.

Ở giải bóng chuyền nữ trẻ thế giới cách đây chưa lâu, Đặng Thị Hồng đã chơi xuất sắc nhưng chưa kịp vui thì phải nhận án phạt từ FIVB. Giờ đây, cô cũng mất luôn sự nghiệp dù còn rất trẻ.

Đặng Thị Hồng có thể quay lại đội bóng quê hương trong vai trò hỗ trợ huấn luyện viên, nếu thể hiện đủ quyết tâm và năng lực. Đây là cách mà nhiều chuyên gia nhận định sẽ giúp cô không chỉ duy trì đam mê với bóng chuyền mà còn góp phần vào sự phát triển của đội bóng trong tương lai.

Sự kiện này không chỉ là một nỗi tiếc nuối đối với một vận động viên trẻ mà còn thể hiện thực tế khắc nghiệt của thể thao chuyên nghiệp. Tuy nhiên, động thái của VFV dành cho Đặng Thị Hồng cũng cho thấy sự quan tâm đến tương lai của các vận động viên, không chỉ trong thời gian thi đấu mà còn trong cuộc sống sau này.

Tất nhiên ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến tranh luận quanh quyết định cấm Đặng Thị Hồng thi đấu từ VFV. Có những ý kiến cho rằng, VFV đã lấy Đặng Thị Hồng làm "vật tế thần" sau khi cô nhận phán quyết từ FIVB.

Bóng chuyền Việt Nam, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, vẫn đang nỗ lực phát triển và chuẩn bị cho những tài năng trẻ sẵn sàng trở lại trong tương lai gần.