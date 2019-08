Mất điểm trước Bầy cáo, Chelsea của Lampard vẫn lạc bước giữa bài toán khó

Phải thắng, đó là nhiệm vụ tối quan trọng Lampard đặt cho Chelsea trước cuộc tiếp đón Leicester. Đã 2 trận liên tiếp, The Blues chơi tốt nhưng vô duyên với mành lưới đối phương và phải chịu thất bại đáng tiếc.

Trên thánh địa Stamford Bridge, The Blues chơi tấn công ngay từ những giây đầu tiên. Lối chơi theo kiểu muốn "ăn tươi nuốt sống" đối thủ có tác dụng chỉ sau vài phút. Mason Mount mở tỉ số cho Chelsea ngay phút thứ 7 nhờ sai lầm của cầu thủ Leicester.

Mason Mount ăn mừng bàn thắng

Nhưng rồi The Blues không thể duy trì sức ép đủ lớn để khiến Bầy cáo sụp đổ và nhận thêm bàn thua. So về kinh nghiệm, Lampard thua xa so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Brendan Rodgers.

Leicester dần xốc lại đội hình và có những tình huống đáp trả. Nỗ lực của đội khách được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 67. Ndidi đánh đầu đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của Kepa.

Ndidi đánh đầu ghi bàn

Quãng thời gian còn lại, Chelsea không thể tìm thêm bàn thắng và đành chấp nhận tỉ số hòa 1-1. Như vậy, The Blues dưới thời Lampard vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tay. Họ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn hoàn thành mục tiêu lọt vào top 4 cuối mùa giải.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Schmeichel, Ricardo Pereira, Evans, Soyuncu, Fuchs, Ndidi, Perez, Tielemans, Choudhury, Maddison, Vardy.

Leicester: Arrizabalaga, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson Palmieri, Kante, Jorginho, Pedro, Mount, Pulisic, Giroud.

Bàn thắng:

Chelsea: Mount 7'

Leicester: Ndidi 67'

BXH Premier League: