Mất điểm khó tin trước đội cuối bảng, vị trí số 1 của Arsenal bị lung lay

Hành quân đến sân của đội cuối bảng Wolves, mục tiêu mà Arsenal hướng đến không gì khác ngoài chiến thắng. Pháo thủ đã có thời điểm nắm lợi thế lớn trong tay nhưng cuối cùng lại để vuột mất.

Ngay phút thứ 5, Arsenal mở tỉ số. Rice tạt bóng chuẩn xác để Saka băng vào đánh đầu tung lưới Wolves.

Đầu hiệp hai, cách biệt được gia tăng cho Pháo thủ. Gabriel chọc khe cho Hincapie băng xuống dứt điểm nâng tỉ số lên thành 2-0.

Arsenal nắm lợi thế lớn

Cách biệt 2 bàn tưởng như là sự đảm bảo cho Arsenal. Nhưng những phút tiếp theo chứng kiến sự quật cường đến từ Wolves.

Phút 61, Bueno thắp lên hy vọng giành điểm cho đội chủ nhà với pha cứa lòng đẳng cấp, rút ngắn tỉ số còn 1-2.

Những phút bù giờ hiệp hai, hàng thủ được HLV Arteta tin tưởng mắc sai lầm. Thủ môn Raya và trung vệ Gabriel phối hợp thiếu ăn ý từ quả tạt bên cánh trái, bóng bật ra và Tom Edozie nhanh chân dứt điểm. Calafiori trong nỗ lực cản phá vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Wolves gỡ hoà 2-2.

Wolves kiên cường giành lại 1 điểm

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, Arsenal mất điểm đầy tiếc nuối. Pháo thủ tạm gia tăng khoảng cách với Man City thành 5 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận. Nguy cơ bị rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm đang hiện ra trước mắt Arsenal.

Kết quả: Wolves 2-2 Arsenal

Bàn thắng:

Wolves: H.Bueno 61', Edozie 90+4'

Arsenal: Saka 5', Hincapie 56'