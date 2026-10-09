Mất bao nhiêu tiền để làm hàng xóm của Neymar?

Đắt đỏ chi phí làm hàng xóm của Neymar.

Muốn trở thành hàng xóm của siêu sao bóng đá Neymar tại Brazil, số tiền mà giới nhà giàu phải bỏ ra không hề nhỏ. Theo thông tin từ tờ O Globo, một căn biệt thự sang trọng nằm ngay trong khu dân cư cao cấp Morro Santa Terezinha tại thành phố Santos hiện đang được rao bán với mức giá lên tới 12,5 triệu reais (tương đương khoảng 2,5 triệu USD).

Bất động sản đắt đỏ này sở hữu diện tích đất lên tới 2.200 m² với vị trí đắc địa khi nằm cheo leo trên một tảng đá lớn, xung quanh bao bọc bởi không gian xanh tự nhiên và có tầm nhìn toàn cảnh hướng ra bờ biển Santos. Bên trong dinh thự được trang bị nội thất xa hoa với 4 phòng ngủ, bể bơi lớn nhìn ra thành phố, lò sưởi đốt củi, nguồn nước tự nhiên cùng một khu nhà phụ dành riêng cho nhân viên hoặc khách ghé thăm.

Mất khoảng 2,5 triệu USD để làm hàng xóm của Neymar

Neymar được cho là đã thu gom tới 3 căn biệt thự tại khu vực này kể từ khi trở lại Santos thi đấu, càng khiến giá trị bất động sản nơi đây tăng vọt. Mức giá trung bình của các căn nhà trong khu VIP này thường dao động từ 7 triệu reais, nhưng để sở hữu vị trí ngay sát vách chân sút người Brazil thì 12,5 triệu reais là cái giá không hề rẻ.

Bên cạnh chi phí đắt đỏ, yếu tố an ninh cũng được đặt lên hàng đầu. Chuyên viên môi giới bất động sản Paula Malta cho biết, mọi khách hàng muốn đến thăm quan hay xem nhà đều phải trải qua quy trình phỏng vấn và kiểm duyệt nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho các cư dân thượng lưu đang sinh sống tại đây.