Marcus Rashford tỏa sáng không ngờ, Man Utd thấy mà thèm?

Trong trận đấu vào rạng sáng 19/9, Marcus Rashford đã tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League 2025/26. Với cú đúp bàn thắng, Rashford đã thể hiện được khả năng của mình ngay từ phút 58, khi anh bật cao đánh đầu từ một pha treo bóng của Jules Kounde, không tạo cơ hội cản phá nào cho thủ môn Nick Pope.

Rashford chơi ấn tượng trong màu áo Barca trước Newcastle.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 9 phút sau, Rashford đã ghi bàn thứ hai với một pha dứt điểm mạnh mẽ từ khoảng cách 16,5 mét, đưa bóng vào góc xa khung thành, khiến cho cầu thủ đối phương im lặng. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2022, cầu thủ này lập cú đúp ở đấu trường châu Âu. Rashford đang dần tìm lại phong độ, khi trước đó anh đã có một kiến tạo trong chiến thắng 6-0 trước Valencia.

Trận đấu diễn ra khi Lamine Yamal không thể góp mặt, nhưng Rashford đã thi đấu nổi bật ở cả hiệp một và hiệp hai. Anh tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, buộc hàng phòng ngự Newcastle phải làm việc vất vả. Với màn trình diễn ấn tượng này, Rashford nhận được điểm số 8,4 trên Flashscore, cao nhất trong trận đấu.

Cú đúp cho Rashford.

Mặc dù Newcastle đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 90 do công của Anthony Gordon, nhưng nỗ lực muộn màng này không đủ để mang về điểm số cho đội bóng Anh. Trận đấu kết thúc với chiến thắng sát nút dành cho Barcelona, đội sẽ đối đầu với PSG vào ngày 1/10 tới, trong khi Newcastle sẽ hành quân đến gặp Union SG.

Cú đúp của Rashford không chỉ giúp Barcelona có được 3 điểm quan trọng mà còn khẳng định lại giá trị của anh trong đội hình mà nhiều người cho rằng đang cần những ngôi sao như Rashford để tỏa sáng trong những thời điểm khó khăn.