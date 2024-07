Kylian Mbappe vung tiền vào biệt thự trị giá hơn 10,5 triệu EUR thuộc sở hữu của Gareth Bale

Ngôi nhà ở La Finca - cách trung tâm Madrid 13km - được siêu tiền đạo 25 tuổi mua lại sau khi anh ký hợp đồng với Real Madrid. Biệt thự được định giá nhờ quy mô, tầm vóc và vị trí độc quyền. Bất động sản này lần đầu tiên được rao bán trên thị trường vào tháng 6-2022, khi Bale rời Tây Ban Nha để đến sống ở Mỹ. Dinh thự sang trọng bao gồm 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm, phòng chiếu phim, hồ bơi và gara chứa được 6 ô tô.

Nhưng sức hấp dẫn không dừng lại ở đó, với một số cơ sở hoạt động thú vị trong khuôn viên với sân bóng đá, sân bóng rổ và thậm chí cả khu chơi golf. Nó cũng có một số biện pháp an ninh mạnh mẽ, bao gồm cổng vành đai kép, camera sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và hệ thống báo động được kết nối với cảnh sát Tây Ban Nha. Hơn nữa, nơi đây còn có đội tuần tra an ninh 24/24 để mang lại sự an tâm cho Mpbappe.

Ảnh vệ tinh về ngôi nhà mới của Mpappe cho thấy khu đất rộng 3.000 m2, trong khi bản thân ngôi nhà chiếm diện tích đáng kinh ngạc là 1.100 m2.‌ Ban đầu Bale yêu cầu giá 13 triệu EUR cho dinh thự này nhưng cuối cùng nó đã được bán cho Mp3 với giá thấp hơn gần 3 triệu. Điều khá bất ngờ là dù sở hữu cơ ngơi bề thế như vậy, Mpappe đã thuê một ngôi nhà có không gian sống khiêm tốn hơn nhiều gần đó cũng ở La Finca cho mẹ, và cũng là người đại diện của anh, Fayza Lamari.

Mbappe đã chuyển đến Real Madrid theo dạng tự do vào mùa hè này.

Mbappe - người cũng sở hữu một biệt thự trị giá 8,5 triệu EUR nhìn ra Tháp Eiffel mà anh đã ở khi còn chơi cho Paris Saint Germain - mặc dù có thể mua một ngôi nhà ở trung tâm Madrid, nhưng anh đã chọn một nơi nào đó riêng tư hơn một chút ở phía Bắc thủ đô Tây Ban Nha. Mbappe không phải là ngôi sao bóng đá duy nhất sở hữu một ngôi nhà ở khu La Finca danh giá, nơi cac ngôi sao quốc tế như Toni Kroos, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo và Zinedine Zidane đều từng sinh sống.

Mbappe đã chuyển đến Real Madrid theo dạng tự do vào mùa hè này, sau khi kết thúc 6 năm gắn bó với PSG. Siêu tiền đạo người Pháp đã ghi được 256 bàn thắng và 108 pha kiến tạo cho nhà vô địch Ligue 1 sau khi gia nhập đội bóng từ Monaco ở tuổi 18 vào năm 2018.