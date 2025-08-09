Man.United hào hứng chào đón trung tâm huấn luyện mới

Man.United “tưng bừng khai trương trung tâm huấn luyện mới trị giá 50 triệu bảng.

Trong đó, khu nhà mới hiện đại của đội một tại trung tâm huấn luyện Carrington đã mở cửa trở lại vào thứ Sáu, sau dự án kéo dài một năm do đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe thúc đẩy. Hậu vệ Dalot, một trong 6 thành viên ban lãnh đạo mới của HLV Ruben Amorim, cho biết giờ đây các cầu thủ phải thể hiện màn trình diễn tương xứng. “Tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi cũng đã đạt đến đẳng cấp mà câu lạc bộ xứng đáng, và giờ đây, trên sân cỏ, chúng tôi cũng phải đạt đến đẳng cấp đó”, Dalot nói. “Nếu chúng ta nói về một câu lạc bộ như Man.United, chúng ta nên có cơ sở vật chất tốt nhất thế giới. Điều tuyệt vời nhất mà tôi thích nhất là giờ đây sẽ không còn lời bào chữa nào nữa”.

Cristiano Ronaldo từng chỉ trích sân tập của Quỷ đỏ sau khi trở lại câu lạc bộ vào năm 2021. Siêu sao người Bồ Đào Nha nói rằng “không có gì thay đổi” trong 12 năm kể từ khi anh ấy rời gia nhập Real Madrid vào năm 2009. “Tôi chắc chắn anh ấy sẽ rất vui nếu được chứng kiến điều này”, Dalot nói khi được hỏi về những bình luận của Ronaldo ngay trước khi anh chuyển đến Al Nassr vào năm 2022. “Nhưng nhìn chung, tôi nghĩ thông điệp đã rõ ràng rằng câu lạc bộ này xứng đáng nhận được nhiều hơn nữa, và tất cả sự công nhận dành cho Sir Jim và đội ngũ của ông ấy”.

Khu nhà mới hiện đại của đội một tại trung tâm huấn luyện Carrington mở cửa vào thứ Sáu.

Tòa nhà được tân trang lại bao gồm một phòng tập trên cao, các khoang ngủ, sân padel, máy mô phỏng đua xe Công thức 1 và phòng cắt tóc cho phép các cầu thủ mang theo thợ làm tóc riêng của họ. Ngoài ra còn có các khu vực dành cho liệu pháp ánh sáng đỏ, liệu pháp đông lạnh, các phòng oxy... “Câu lạc bộ phải cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất, phù hợp với quy mô và lịch sử”, Ratcliffe nói. “Mặc dù một cơ sở đào tạo đẳng cấp thế giới sẽ không đưa chúng tôi đến vị trí đó ngay lập tức, nhưng đó là một trong những yếu tố then chốt. Giờ đây, chúng tôi đã có một cơ sở như vậy”.

“Khi tôi mới đến Carrington 2 năm trước, chúng tôi đã có một bài thuyết trình ở đây. Lúc đó mọi thứ đã rõ ràng”, vị tỷ phú 72 tuổi nó thêm. “Cảm giác khi đó như bạn đang ở trong một bệnh viện dưới tầng hầm. Đó là một nơi hơi u ám, một nơi tối tăm. Giờ đây, nó đã cởi mở, tươi mới, khá hiện đại. Nó khuyến khích sự tương tác. Đó là những gì chúng tôi cần”.

Khu nhà mới hiện đại của đội một tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Ngoài việc cải thiện cơ sở vật chất phục vụ đội bóng, đối với cấp quản lý, các văn phòng ở tầng 2 được thiết kế theo không gian mở nhằm cải thiện sự hợp tác giữa các phòng ban. Ý tưởng là sân tập mới cũng sẽ trở thành trụ sở hoạt động chính của CLB, với một số thành viên cấp cao của các phòng ban khác ngoài bóng đá, chẳng hạn như thương mại, sẽ được chuyển đến từ Old Trafford.