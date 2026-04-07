Man.United đón hàng loạt sao trở lại sau chấn thương

HLV Michael Carrick nhận tin vui trước khi cùng Man.United hoàn thành 7 trận cuối mùa.

Man.United đã công bố danh sách các cầu thủ đã đến Ireland tham dự trại huấn luyện ở vùng khí hậu ấm áp trong tuần này. CLB chưa thi đấu trận nào kể từ trận hòa 2-2 trên sân Bournemouth vào ngày 20-3. Tin tức nổi bật nhất là sự trở lại của Martinez, người đã phải nghỉ thi đấu 5 trận do chấn thương bắp chân. HLV Carrick hy vọng rằng tuyển thủ Argentina có thể chứng minh được thể lực của mình tại Dublin trước khi chào đón Leeds United đến làm khách tại Old Trafford vào ngày 13-4.

Với tầm quan trọng của trung vệ người Argentina, sự hiện diện của anh rất quan trọng khi Man.United đang gặp nhiều vấn đề về nhân sự. Carrick sẽ không có sự phục vụ của Harry Maguire trong trận đấu với Leeds sau khi tuyển thủ Anh nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Bournemouth. Hơn nữa, Matthijs de Ligt vẫn vắng mặt do chấn thương lưng đã khiến anh phải nghỉ thi đấu từ tháng 11. Ngoài ra, Diogo Dalot vẫn ở lại Manchester để hồi phục sau khi bị ốm. Do đó, sự trở lại của Martinez mang đến sự tăng cường cần thiết cho đội hình khi họ chuẩn bị cho 7 trận đấu cuối cùng của mùa giải trong nước để đảm bảo kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ.

Patrick Dorgu và Lisandro Martinez đều đã tập luyện và sẵn sàng trở lại sân cỏ.

Cũng có những tín hiệu tích cực về tình trạng sức khỏe của hậu vệ cánh kiêm tiền vệ cánh Dorgu, người đã bỏ lỡ 8 trận đấu vì chấn thương gân kheo. Tuyển thủ Đan Mạch đã trở lại tập luyện trên sân cỏ và đã cùng đội đến nơi để tiếp tục quá trình hồi phục. Thêm vào đó, Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo đã được triệu tập vào đội hình 25 người. Cả 2 tiền đạo này đều vắng mặt trong các trận đấu quốc tế gần đây với Slovenia và Cameroon, nhưng việc họ được triệu tập cho thấy họ đã sẵn sàng đóng góp. Việc có thêm những lựa chọn tấn công này sẽ rất cần thiết khi huấn luyện viên tìm cách tinh chỉnh chiến thuật trước giai đoạn nước rút quan trọng.

Man.United đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đội bóng của Carrick còn 7 trận đấu nữa để giành vé trở lại Champions League. Theo dự đoán mới nhất của Opta, Quỷ đỏ có 85,57% cơ hội tham dự Champions League mùa này. Thành tích 23 điểm từ 30 điểm tối đa - và chỉ một trận thua trong 10 trận - đã giúp đội bóng của Carrick dẫn đầu bảng xếp hạng phong độ Premier League, và dẫn đến những lời kêu gọi bổ nhiệm dài hạn đối với cựu tiền vệ này.