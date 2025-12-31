Ở tuổi 25, Thảo Nguyên đã đặt chân tới hơn 15 quốc gia trên thế giới. Bắt đầu hành trình du lịch từ khá sớm, cô từng bước tích lũy kinh nghiệm qua mỗi chuyến đi, từ khám phá văn hóa địa phương đến tự lên lịch trình và quản lý chi phí. Với Thảo Nguyên, du lịch không chỉ là di chuyển mà còn là cách mở rộng góc nhìn, học hỏi và trưởng thành qua từng vùng đất đã đi qua.

"Tại sao là Manila?" là câu hỏi Thảo Nguyên nhận được khá nhiều về chuyến đi này. Với cô, Manila hấp dẫn ngay từ yếu tố khoảng cách khi chỉ mất khoảng 3 giờ bay từ Việt Nam. Thành phố mang trong mình sự giao thoa thú vị giữa nét cổ kính, lãng mạn phảng phất châu Âu và nhịp sống trẻ trung, sôi động rất châu Á. Không quá ồn ào, náo nhiệt như Bangkok, cũng không hào nhoáng như Singapore, Manila vừa đủ nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy năng lượng, khiến Thảo Nguyên muốn khám phá và quay lại thêm nhiều lần nữa.

"Muốn chi tiêu hợp lý nhưng vẫn trọn vẹn trải nghiệm, mình áp dụng vài mẹo tiết kiệm đơn giản cho chuyến đi Manila. Thời gian bay chưa đầy 3 giờ, nhiều khung giờ linh hoạt trong tuần, mình thường canh giờ vàng 12h đến 14h mỗi ngày của Vietjet để săn vé giá 0 đồng cho chuyến bay quốc tế. Cuối năm, thời tiết Manila khá giống Sài Gòn nên mình chỉ chuẩn bị đồ mỏng nhẹ và một chiếc ô gấp gọn là đủ", Thảo Nguyên nhấn mạnh.

Từ góc nhìn một người thường xuyên du lịch quốc tế, cô bạn 25 tuổi khá hài lòng khi đã chủ động đặt mua eSIM SkyFi trên website Vietjet ngay từ Việt Nam để dùng trong thời gian ở Manila. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có mạng ngay khi hạ cánh, không phải xếp hàng mua SIM hay lo giá cao ở sân bay, việc tìm đường, gọi xe, check thông tin quán xá đều mượt mà.

Cũng theo tinh thần tối ưu trải nghiệm, một tín đồ du lịch kỳ cựu khác chia sẻ thêm kinh nghiệm với chặng bay Manila: "Mình chọn bay SkyBoss Vietjet, quá trình làm thủ tục nhanh gọn, phòng chờ sang - xịn mịn, cửa ưu tiên riêng lên máy bay, đồ ăn nóng và ngon rất phù hợp cho các chuyến đi ngắn cần tối ưu thời gian. Cá nhân mình thấy đây là dịch vụ đáng tiền, giúp chuyến đi nhẹ đầu hơn, tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ trọn cảm giác tận hưởng trải nghiệm."

Sau khi hoàn tất thủ tục check-in, đội ngũ tiếp viên thân thiện, chuyên nghiệp đã tạo cảm giác thoải mái và trẻ trung suốt chuyến bay dài 3 tiếng. Suất ăn nóng trên máy bay cũng rất đa dạng như xôi mặn, phở Thìn, cơm chiên Thái, bánh mì... cùng đồ uống bắt trend như Matcha Latte, Milo dầm,... Hành trình bay nhẹ tênh cùng Vietjet thật sự mang lại năng lượng tích cực cho tất cả hành khách trên chuyến bay.

Sau khi hạ cánh, bạn có thể chọn xe bus, taxi hoặc đặt xe qua app để di chuyển từ sân bay vào trung tâm Manila. Mình thì chọn app đặt xe vì tiện lợi và dễ dàng kiểm soát chi phí. Hành trình khám phá Manila của mình chính thức bắt đầu tại đây!





Cuối cùng là khoản mình không bao giờ bỏ qua khi đi Manila, mua sắm và cà phê. SM Mall of Asia thì khỏi phải giới thiệu, rộng mênh mông, từ ăn uống đến mua sắm đều có đủ. Còn những lúc muốn đổi gió, tìm không gian gọn gàng và "xịn" hơn một chút, mình thường ghé Greenbelt Mall. Tổng thể mà nói, Manila là thành phố có nhiều lớp trải nghiệm, mỗi khu lại mang một màu sắc khác nhau, càng đi càng thấy thú vị và đáng để dành thời gian khám phá chậm rãi.

Thảo Nguyên cho biết bản thân luôn tranh thủ chọn vài món đặc sản mang về làm quà cho người thân, bạn bè. Dễ mua nhất là xoài sấy dẻo trứ danh, thêm trang sức ngọc trai nuôi ở các đảo phía Nam, hoặc cà phê hạt địa phương trồng ở cao nguyên Batangas hay Benguet, vừa gọn nhẹ lại đủ để giữ lại chút hương vị Manila sau chuyến đi.

Shopping thả ga ở Manila thì hành lý ký gửi là không thể thiếu, may mắn Vietjet đang tặng 20kg hành lý cho các chuyến bay giữa Việt Nam và Philippines nên không lo quá cân. Sau vài ngày khám phá, mình trở về Việt Nam sau khoảng 3 giờ bay, khép lại chuyến đi với nhiều trải nghiệm đáng nhớ và hẹn ngày quay lại Manila.