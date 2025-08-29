Mang 3 "trọng pháo" đến giải châu Á, Yemen khiến Việt Nam phải ngại?

Đặc biệt, cả ba tiền đạo trong đội hình U23 Yemen đều là những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Họ là Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous, người đã thể hiện khả năng ấn tượng trong loạt trận FIFA Days hồi tháng 6 năm 2025.

HLV Amin Al Suneini cho biết: "Hamza Mahrous, mặc dù mới 19 tuổi, đã chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình trên hàng công của đội tuyển quốc gia. Chúng tôi tự tin vào khả năng của đội và đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho vòng loại này."

Tiền đạo Hamza Mahrous

Trước khi sang Việt Nam, U23 Yemen đã tiến hành tập huấn tại thành phố Marib và sau đó di chuyển đến Fujairah, UAE, để thi đấu giao hữu với một số CLB địa phương. Mặc dù kết quả của các trận giao hữu này chưa được công bố, song quá trình chuẩn bị đã khiến đội bóng trở nên tự tin hơn.

Danh sách cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2026 của U23 Yemen có một số điểm đáng chú ý. Thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan là cầu thủ duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài. Ngoài ra, truyền thông Yemen cho biết HLV Al Suneini đã có kế hoạch triệu tập tài năng trẻ 17 tuổi Adel Abbas Qasem, nhưng điều này không khả thi do cầu thủ này đang tập trung cùng đội U20 Yemen tham dự giải U20 Tây Á 2025.

U23 Yemen sẽ đến Hà Nội vào ngày 31 tháng 8, trước khi tiếp tục hành trình tới Việt Trì. Theo lịch thi đấu, đội bóng Tây Á lần lượt đối đầu với U23 Singapore vào ngày 3 tháng 9, U23 Bangladesh ngày 6 tháng 9, và U23 Việt Nam ngày 9 tháng 9.

Danh sách U23 Yemen tham dự vòng loại U23 châu Á 2026:

Thủ môn: Osama Ali Ahmed Makraf, Mabrouk Kamel Mabrouk bin Talib, Muhammad Ramadan Shuey Jumaan

Hậu vệ: Ahmed Muhammad Al-Badawi, Faisal Muhammad Maarouf, Muhammad Saleh Al-Batoul, Imad Hamoud Al-Judeimah, Nasser Hammadi Al-Asabi, Hashem Fouad Al-Khalaqi, Ali Khalid Al-Daqeen, Muhammad Naji Al-Qashmi

Tiền vệ: Anwar Hussein Al-Tariqi, Muhammad Khalid Muqbel, Hisham Ahmed Balabil, Muhammad Radi Wadi, Mamdouh Saleh bin Ajaj, Nasser Abu Bakr Saleh

Tiền đạo: Hamza Mahrous, Abdulaziz Masnoum, Abdulrahman Al-Shami, Omar Al-Kathiri, Qassem Al-Sharafi, Muhammad Issam Al-Awami

Chắc chắn rằng sự hiện diện của U23 Yemen sẽ mang đến những trận đấu hấp dẫn trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2026.