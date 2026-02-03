Man.City lại chi mạnh tay nhất kỳ chuyển nhượng mùa đông

Man.City chi 84 triệu bảng cho tiền đạo Antoine Semenyo và trung vệ Marc Guehi.

Đầu năm ngoái, Man.City đã chi hơn 145 triệu bảng để cứu vãn mùa giải nhưng vẫn trắng tay lần đầu tiên sau 8 năm. Giờ đây, đoàn quân của HLV Pep Guardiola tiếp tục là đội chi tiêu nhiều nhất khi các CLB Ngoại hạng Anh thống trị kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải - chi 84 triệu bảng cho tiền đạo Antoine Semenyo từ Bournemouth và trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace để tăng cường sức mạnh cho mục tiêu giành 4 danh hiệu. Ở chiều ngược lại, Man.City cũng thu về 27 triệu bảng từ việc bán Oscar Bobb cho Fulham, giúp cân bằng phần nào ngân sách chuyển nhượng.

Chi tiêu của Man.City trong kỳ chuyển nhượng này ít hơn nhưng vẫn chiếm một phần lớn trong tổng chi tiêu của giải đấu hàng đầu nước Anh, theo trang web thống kê Transfermarkt là vào khoảng 365 triệu bảng. Các CLB Ngoại hạng Anh dù chi tiêu khiêm tốn nhưng vẫn nhiều hơn tất cả các đối thủ đến từ Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Đức trong một kỳ chuyển nhượng giữa mùa yên ắng lạ thường.

Crystal Palace là CLB đã chi tiêu nhiều thứ 2 tại Ngoại hạng Anh, với khoản tiền được báo cáo gần 77 triệu bảng. Chiếm phần lớn là khi họ ký hợp đồng với tiền đạo Strand Larsen của Wolves vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, với mức phí kỷ lục của CLB được cho là lên tới hơn 47 triệu bảng. Việc ký hợp đồng với Larsen diễn ra sau thương vụ chiêu mộ Brennan Johnson, và mượn Evann Guessand. Trong khi đó, thương vụ tiền đạo Jean-Philippe Mateta chuyển đến AC Milan đã thất bại.

Aston Villa của HLV Unai Emery bổ sung cho tham vọng cạnh tranh danh hiệu Ngoại hạng Anh khi chi khoảng 40 triệu bảng để mang về Tammy Abraham từ Besiktas, Alysson từ Gremio và Brian Madjo. Trong khi Tottenham đang khó khăn dưới quyền HLV Thomas Frank chỉ tăng cường tiền vệ Conor Gallagher từ Atletico Madrid với giá 34,6 triệu bảng...

Wolves đã có những động thái muộn màng khi mượn tiền vệ người Anh, Angel Gomes và tiền đạo Adam Armstrong. Sunderland ký hợp đồng với tiền vệ cánh người Ecuador, Nilson Angulo. Tiền vệ cánh của Chelsea, Tyrique George đến Everton theo dạng cho mượn. Luca Netz gia nhập Nottingham Forest...