Người hâm mộ Man.City đổ ra đường để cổ vũ những người hùng.

Man.City đã chứng tỏ chất lượng và dũng khí của mình khi một lần nữa “ngược dòng” để vượt qua Arsenal vào thời điểm cuối của cuộc đua danh hiệu Premier League. Với chiến thắng 3-1 trước West Ham vào ngày cuối cùng của mùa giải, trận thắng thứ 9 liên tiếp, đoàn quân của HLV Pep Guardiola cán đích với 91 điểm, nhiều hơn hai điểm so với Arsenal - đội không may khi để mất điểm một lần trong 9 trận cuối (thua sốc Aston Villa 0-2 trên sân nhà vào ngày 14-4). The Citizens trở thành CLB Anh đầu tiên giành được bốn chức vô địch quốc gia liên tiếp, và là danh hiệu thứ sáu trong bảy mùa giải.

Man.City diễu hành chức vô địch Premier League lịch sử

Các cầu thủ và nhân viên vẫy tay chào rừng người hâm mộ khi hoa giấy rơi xuống và pháo sáng màu xanh được thắp dọc theo tuyến đường mà chiếc xe buýt mui trần đi qua. Cầu thủ xuất sắc nhất năm Phil Foden, người đã ghi 19 bàn thắng ở Premier League, phát biểu: “Chúng tôi rất vui với mùa giải này nhưng chúng tôi muốn quay lại và cố gắng giành được nhiều chiến thắng hơn. Trong tôi luôn khao khát giành được những danh hiệu. Chúng tôi có một tập thể tuyệt vời. Đây là một mùa giải đặc biệt. Rõ ràng đó là điều trước đây chưa ai làm được, một cảm giác thật tuyệt vời! Chúng tôi không thể làm được điều đó nếu không có các nhân viên và tất cả những người hâm mộ”.

Man.City trải qua nỗi thất vọng mất FA Cup vào thứ Bảy, thua trận bất ngờ 1-2 trước Man.United, qua đó chấm dứt tham vọng trở thành đội bóng Anh đầu tiên vô địch Premier League và FA Cup trong hai mùa giải liên tiếp. Tuyển thủ Bồ Đào Nha, Bernardo Silva đánh giá: “Rõ ràng đêm qua thật khó chịu nhưng chúng tôi phải quên điều đó đi và ăn mừng bốn chức vô địch Anh liên tiếp. Đây vẫn là một mùa giải rất tốt đối với chúng tôi”.

Tính trong mùa giải vừa qua, họ còn thắng 2 danh hiệu khác lần đầu tiên trong lịch sử là Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.