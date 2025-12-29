Man.City có thể sẽ sớm chào đón tiền đạo Antoine Semenyo gia nhập sân Etihad.

Theo Sami Mokbel của BBC Sport, Semenyo muốn hoàn tất vụ chuyển nhượng đến Man.City trước ngày 1-1, và các bước chính thức dự kiến sẽ bắt đầu trong 48 giờ tới. Semenyo được biết có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa. Tuyển thủ Ghana đang được nhiều đội bóng Premier League quan tâm sau màn tỏa sáng cùng Bournemouth, nhưng chỉ muốn thi đấu dưới quyền Pep Guardiola tại Man.City, nơi đảm bảo anh được cạnh tranh những danh hiệu lớn nhất.

Thông tin này gần như đã được xác nhận bởi chính HLV Andoni Iraola của Bournemouth, sau trận thua đau đớn 1-4 trước Brentford vào thứ Bảy. Dù có tin cho rằng Bournemouth muốn giữ Semenyo tham gia các trận đấu với Arsenal và Tottenham trong tuần đầu tiên của tháng Giêng, nhưng Iraola chỉ hy vọng tiền đạo đã ghi 9 bàn ở mùa giải này vẫn ở lại để ra sân trong trận đấu với Chelsea vào thứ Ba tới.

Khi được hỏi liệu ông có muốn nhận được tiền chuyển nhượng của Semenyo sớm hơn không, Iraola đã phản bác: “Không, Antoine càng được chơi nhiều trận cho chúng tôi thì càng tốt. Nếu cậu ấy có thể chơi nhiều năm cho chúng tôi thì càng tốt! Nếu không thể là nhiều năm, thì cũng có thể là vài tháng. Nếu cậu ấy chỉ có thể chơi vài tuần, thì cũng là vài tuần, nhưng càng có nhiều thời gian cậu ấy chơi với chúng tôi thì càng tốt cho chúng tôi. Tình hình của Antoine khá rõ ràng, tôi không muốn mất cậu ấy. Điều này khá rõ ràng, nhưng có một số tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi”.

Rayan Cherki tỏa sáng trong chiến thắng 2-1 trước Nottingham Forest hôm thứ Bảy.

Nếu đội bóng hiện tại của Semenyo đang trải qua mạch 9 trận không thắng, thì đội bóng mới tiềm năng của anh là Man.City đang đua vô địch sau chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại Premier League, và duy trì 2 điểm phía sau ngôi đầu của Arsenal. HLV Guardiola cũng đang dần vui hơn sau công cuộc tái thiết trong 12 tháng qua đang dần có kết quả.

Trong đó, Cherki đang nhanh chóng nổi lên như là cầu thủ kiến tạo có ảnh hưởng nhất của Man.City trong mùa giải đầu tiên ở Manchester sau khi chuyển đến từ Lyon vào mùa hè. Cầu thủ 22 tuổi tài năng xuất chúng này đôi khi khiến Guardiola thất vọng vì những pha xử lý quá phức tạp, nhưng anh vừa thể hiện kỹ năng tuyệt vời của mình một cách hiệu quả tại sân City Ground.

Cherki đã kiến tạo bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 2 cho Tijjani Reijnders bằng một đường chuyền hoàn hảo, và sau đó ghi bàn thắng quyết định muộn màng trong vòng cấm sau khi Omari Hutchinson gỡ hòa cho Forest. “Tôi muốn cho phép cậu ấy thể hiện tài năng phi thường của mình. Chúng ta phải chơi tốt hơn từ tuyến sau để cậu ấy có thể nhận được nhiều bóng hơn từ vị trí đó. Hiệp 2 đã tốt hơn một chút,” Guardiola nói. “Có những lúc tôi quát cậu ấy và có những lúc như hôm nay tôi muốn hôn cậu ấy”.

Chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường đã khơi dậy sự hân hoan trong Guardiola, người được các cổ động viên Man.City đến sân khách chào đón nồng nhiệt khi ông ăn mừng trước mặt họ sau tiếng còi kết thúc một diễn biến căng thẳng. “Tôi biết trí nhớ của mình không còn tốt lắm, nhưng khi chúng tôi giành được 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, những trận đấu kiểu này rất quan trọng, vì vậy 3 điểm này là vô cùng quý giá”, ông nói. “Chủ yếu là vì chất lượng của đối thủ. Sean Dyche đã tạo ra một đội bóng thực sự. Đó là một đội bóng hàng đầu. Điều quan trọng hơn nhiều là cách bạn chịu đựng, phòng ngự và chấp nhận rằng mình không chơi tốt và chấp nhận rằng mình có thể chơi tốt hơn. Nếu không thì sẽ không có cơ hội. Mùa trước, chúng tôi thua cả 10 trận ở trận đấu dạng này”.