Sau thảm bại 0-4 trước đại kình địch Liverpool trong ngày ra mắt của tân HLV Mauricio Pochettino, Manchester United chính thức trở thành đội bóng có hàng thủ lỏng lẻo nhất lục địa già.

Manchester United vừa trải qua một đêm ác mộng tại Anfield khi để thua tan nát 0-4 trước Liverpool, biến trận ra mắt của tân thuyền trưởng Mauricio Pochettino trở thành một thảm họa thực sự. Tấm thẻ đỏ từ quá sớm của trung vệ trẻ Leny Yoro khiến "Quỷ đỏ" sớm rơi vào thế thiếu người, tạo điều kiện để Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha và Victor Munoz thay nhau xé lưới đội khách.

Leny Yoro đã nhận thẻ đỏ trong trận đấu tồi tệ với Liverpool (Ảnh: Getty)

Thất bại này tiếp tục đẩy thành tích phòng ngự vốn đã bết bát của đội bóng đang chật vật ở nhóm cuối bảng Ngoại hạng Anh xuống một đáy sâu mới. Trước đó, ngay trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Man Utd cũng đã phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần trong trận hòa với Aston Villa. Tính trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay, mành lưới của đội chủ sân Old Trafford đã bị xuyên thủng tổng cộng 34 lần – con số tệ hại hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác tại châu Âu.

Harry Maguire và các đồng đội của anh tại Manchester United đang gặp khó khăn trong việc giữ sạch lưới (Ảnh: Getty)

Đáng báo động hơn, ngay cả Crystal Palace – đội bóng duy nhất đang xếp dưới Man Utd trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh cũng sở hữu thông số phòng ngự nhỉnh hơn đôi chút. Dù vừa để thua 2-3 trước Coventry vào thứ Bảy và buộc phải bổ nhiệm HLV Thomas Frank để gia cố hàng thủ, "Đại bàng" mới chỉ nhận 33 bàn thua. Thành tích này của Palace ngang bằng với Union Berlin, đội bóng đang vật lộn tại Bundesliga và từng thảm bại 0-7 trước Bayern Munich của bộ đôi Harry Kane – Michael Olise hồi tháng 9. Xếp ngay phía sau trong danh sách những hàng thủ tệ nhất châu Âu là Sassuolo và Lens với cùng 32 bàn thua.

Về phần mình, trận thua bạc nhược trước Liverpool khiến HLV Mauricio Pochettino (54 tuổi) thiết lập hai kỷ lục buồn ngay trong ngày chào sân. Chiến lược gia người Argentina trở thành nhà cầm quân đầu tiên tại Ngoại hạng Anh chứng kiến đội bóng của mình vừa thủng lưới hai bàn, vừa phải nhận thẻ đỏ ngay trong hiệp một của trận ra mắt. Đồng thời, chưa từng có một huấn luyện viên nào tại giải đấu cao nhất xứ sương mù phải đối mặt với việc học trò bị truất quyền thi đấu sớm đến như vậy ở trận đầu tiên cầm quyền.

Sau khi Yoro rời sân, hàng thủ chắp vá của Man Utd gồm Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez và Diogo Dalot đã hoàn toàn sụp đổ trước sức ép của đội chủ nhà. Chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của đội bóng cũ, huyền thoại Peter Schmeichel đã lên tiếng cảnh báo Pochettino về nguy cơ rớt hạng xuống Championship nếu tình hình không sớm được cải thiện.

Chia sẻ trên kênh Viaplay, cựu danh thủ 63 tuổi người Đan Mạch thẳng thắn nhận định: "Tập thể này trông giống như một đội bóng sắp phải xuống hạng. Vì vậy, mục tiêu thực tế nhất lúc này của họ phải là trụ hạng. Tất cả những ai từng chơi bóng ở Ngoại hạng Anh đều hiểu rằng bây giờ mới là cuối tháng 11, giai đoạn quyết định chỉ thực sự đến vào tháng 3".

"Nếu cứ tiếp tục chơi thứ bóng đá này trong thời gian dài, thảm họa chắc chắn sẽ ập đến. Ít nhất thì tôi vẫn đặt niềm tin rằng Pochettino có đủ khả năng để sửa chữa những sai lầm hiện tại, nhưng rõ ràng ông ấy sẽ không bao giờ có thể xây dựng một đội bóng đủ sức cạnh tranh chức vô địch với những con người này", Schmeichel nhấn mạnh.

Trong những ngày tới, thầy trò HLV Mauricio Pochettino sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc để tìm đường thoát khỏi khủng hoảng, lần lượt chạm trán Sporting tại cúp châu Âu (25/11), trước khi quay trở lại Ngoại hạng Anh để đụng độ Brentford (28/11), Newcastle (2/12) và Coventry (5/12).