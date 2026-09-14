Manchester United có thua oan uổng Man City?

Trận derby Manchester thứ 199 khép lại với thất bại 0-1 của Man United ngay tại Old Trafford.

Trận đấu giữa hai đội bóng thành Manchester để lại một làn sóng tranh cãi dữ dội xoay quanh bàn thắng duy nhất của Haaland ở phút 60. Các trọng tài cũng đã thừa nhận sai lầm. Nhưng liệu Man United có thua oan?

Man United bị thiệt hại rõ ràng về mặt luật lệ

Tình huống dẫn đến bàn thắng ở phút 60 bắt nguồn từ quả tạt bên cánh trái của Josko Gvardiol. Công nghệ bán tự động xác định Haaland không việt vị do đứng thấp hơn mũi giày của hậu vệ Patrick Dorgu. Tuy nhiên, Enzo lại đứng ở vị trí việt vị rõ ràng và đã thực hiện pha bật nhảy đánh đầu nhắm vào quả bóng.

Theo quy định của Luật việt vị, một cầu thủ ở thế việt vị dù không chạm bóng vẫn sẽ bị phạt nếu có hành động rõ ràng nhằm chơi bóng cận thành, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn hoặc khả năng cản phá của đối phương.

Trung vệ Lisandro Martínez giải thích rằng anh buộc phải áp sát và bật nhảy tranh chấp vì Enzo lao vào bóng ngay trước mặt. Chính hành động này của Fernandez đã bỏ ngỏ khoảng trống phía sau cho Haaland thoải mái dứt điểm cận thành.

Chỉ vài giờ sau khi trận đấu khép lại, Cơ quan Trọng tài Chuyên nghiệp Anh (Pro Ref) đã chính thức đưa ra thông báo thừa nhận đây là một "sai lầm trong nhận định" (error of judgement). Pro Ref xác nhận tổ VAR đã đánh giá sai tác động từ vị trí việt vị của Fernández, lẽ ra phải yêu cầu trọng tài chính Michael Oliver xem lại màn hình trên sân, đồng thời gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Manchester United.

Cựu danh thủ Gary Neville nhận định tổ VAR đã "mắc sai lầm nghiêm trọng khi phớt lờ tinh thần của luật việt vị", trong khi các bình luận viên Roy Keane và Micah Richards khẳng định hàng thủ Man Utd đã giữ vị trí bẫy việt vị rất tốt nhưng lại bị trừng phạt bởi một phán quyết yếu kém.

HLV Michael Carrick cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng khi gọi giải thích ban đầu từ ban tổ chức là "điều cực kỳ đáng lo ngại cho tư duy trọng tài hiện đại". Xét riêng ở khía cạnh công tâm của bàn thắng này, Quỷ đỏ hoàn toàn bị chịu bất công bởi một quyết định sai luật.

Tại sao Man United không thể chỉ đổ lỗi cho VAR?

Mặc dù quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài là sai lầm, nhưng việc coi đó là nguyên nhân duy nhất khiến Man United thất bại lại là một góc nhìn phiến diện, theo bình luận của truyền thông Anh.

Thứ nhất, Man United đã phung phí lợi thế hơn người suốt hơn 70 phút. Ngay từ phút 23, Phil Foden bên phía Man City đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau hành vi vung chân trả đũa Bruno Fernandes. Nhưng thay vì tận dụng tốt, là màn trình diễn tấn công bế tắc và sự thụ động chiến thuật. Có vẻ như Man United định chơi phòng thủ - phản công, nhưng khi hơn người, họ không thay đổi kịp theo diễn biến.

Được thi đấu hơn người trên sân nhà, Man Utd lại tỏ ra vô cùng bối rối trước khối phòng ngự lùi sâu của đối thủ. Trong suốt hiệp một, Quỷ đỏ chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích. Dù Marcus Rashford sút phạt đập cột dọc cuối hiệp một và Kobbie Mainoo dứt điểm trúng khung thành đầu hiệp hai, lối chơi tổng thể của Man Utd thiếu hẳn tính đột biến và nhịp độ áp đảo.

HLV Michael Carrick đã đưa ra những quyết định nhân sự thiếu hiệu quả: xếp Matheus Cunha đá cắm thi đấu nhạt nhòa, đồng thời chần chừ trong việc tung Benjamin Sesko vào sân để gia tăng sức ép. Phải đến phút 90+5, Man Utd mới có cơ hội nguy hiểm thực sự thứ ba nhưng cú dứt điểm của Bryan Mbeumo lại bị thủ thành Gianluigi Donnarumma xuất thần cản phá.

Phía bên kia sân, trong bối cảnh thiếu người, dàn sao đắt giá của Man City đã thể hiện tinh thần chiến đấu vượt trội. Enzo dù mắc lỗi việt vị ở bàn thắng nhưng đã thi đấu như "hai tiền vệ", di chuyển 10,25km, thực hiện 10 lần bứt tốc và chiến thắng 8 pha tranh chấp đôi. Cùng với sự cơ động của Elliot Anderson và sự vững chãi của trung vệ Marc Guéhi, Man City thậm chí còn làm chủ tuyến giữa tốt hơn đội chủ nhà.

Tóm lại, Manchester United có quyền cảm thấy oan uổng về mặt phán quyết trọng tài, bởi bàn thắng duy nhất của Man City xuất phát từ một sai lầm nhận định đã được Pro Ref công khai xin lỗi. Tuy nhiên, nếu nhìn vào toàn bộ 90 phút, việc nắm lợi thế hơn người trong hơn 70 phút ngay tại Old Trafford nhưng không thể áp đặt lối chơi và chính sự bế tắc của chính mình khiến họ khó mà giành chiến thắng, kể cả khi không thua vì pha bóng tranh cãi của VAR.



Tổng hợp (theo Guardia, Independent)

