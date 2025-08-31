Manchester United: Cầu thủ giỏi nhất cũng là điểm yếu lớn nhất: Bruno Fernandes?

Sau thất bại nhục nhã trước đội bóng hạng Tư Grimsby Town , việc tìm cách khai thác phiên bản tốt nhất của Fernandes có thể dường như là vấn đề nhỏ nhặt so với những thách thức khác. Tuy nhiên, nó cũng có thể là nguyên nhân gốc rễ của tất cả các vấn đề đang đe dọa chiếc ghế của Amorim.

Fernandes là linh hồn của Man United. Trong mùa giải thảm họa 2024-25, khi đội bóng kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Premier League – vị trí tệ nhất kể từ khi họ xuống hạng vào năm 1974 – và thua trong trận chung kết Europa League trước Tottenham, cầu thủ 30 tuổi này vẫn đóng góp 19 bàn thắng và 19 đường kiến tạo cho Man United. Nếu không có những bàn thắng và kiến tạo này, Man United có thể đã phải chịu đựng nỗi nhục lớn nhất: xuống hạng.

Tuy nhiên, dù Fernandes là cầu thủ xuất sắc nhất của Man United, đội bóng vẫn thi đấu kém cỏi khi có anh trong đội hình, khiến người ta đặt câu hỏi liệu anh có phù hợp với hệ thống 3-4-3 của Amorim hay không, và liệu, bất chấp tài năng của mình, anh có đang là một mảnh ghép vuông cố gắng chen vào một lỗ tròn.

Fernandes có phù hợp với hệ thống của Manchester United?

Amorim cam kết sử dụng hệ thống 3-4-3 tại Man United, hệ thống đã mang về hai chức vô địch trong thời gian ông làm HLV tại Sporting CP. Đôi khi, ông điều chỉnh sang sơ đồ 3-4-2-1, nhưng dù đối thủ là ai, đội bóng của Amorim luôn chơi với ba hậu vệ và hai hậu vệ cánh cùng hai tiền vệ trung tâm.

Fernandes được sử dụng ở vị trí cao, là một trong hai cầu thủ phía sau tiền đạo trung tâm, hoặc là một tiền vệ trung tâm cùng với Casemiro hoặc Manuel Ugarte. Amorim gần đây cho biết Kobbie Mainoo, ngôi sao nổi bật của đội tuyển Anh tại Euro 2024, đang cạnh tranh vị trí với Fernandes, điều này có nghĩa là hai người khó có thể chơi cùng nhau ở hàng tiền vệ.

Fernandes thiếu kỷ luật chiến thuật để chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, vì sự sáng tạo bẩm sinh khiến anh thường xuyên rời bỏ vị trí sâu hơn của mình. Chuyên gia của ESPN, ông Robson cho rằng hệ thống này không phù hợp với khả năng của anh: “Hệ thống 3-4-3 bao phủ toàn bộ khu vực sân, nhưng bạn phải có những cầu thủ phù hợp. Các hậu vệ cánh phải thật sự năng động và hai tiền vệ trung tâm phải mạnh mẽ và thống trị. Man United không có những phẩm chất đó.

Bruno đơn giản là không phù hợp với hệ thống. Nó giống như những năm cuối của Christian Eriksen tại Tottenham dưới thời Mauricio Pochettino. Pochettino không thể tìm được vị trí cho anh ấy.”

Tại đội tuyển Bồ Đào Nha, với sơ đồ 4-2-3-1 dưới sự dẫn dắt của Roberto Martinez, Fernandes được bố trí ở vị trí trung tâm của hàng ba tiền vệ tấn công phía sau tiền đạo cắm, với sự hỗ trợ của hai tiền vệ phòng ngự phía sau đảm nhận phần lớn công việc phòng ngự. Dù Fernandes dường như không có vai trò tự nhiên trong hệ thống của Amorim, anh vẫn kết thúc mùa giải trước với 38 lần góp công vào bàn thắng cho Man United.

Thay vì đổ lỗi cho việc Fernandes không phù hợp với hệ thống, liệu vấn đề có thực sự nằm ở những cầu thủ mà anh phải chơi cùng ở hàng tiền vệ? Casemiro, Ugarte và Mainoo đã được sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Fernandes, nhưng tất cả đều thiếu tốc độ và sự cơ động. Điểm mạnh của Fernandes là sự sáng tạo và bản năng tấn công, nhưng với những cầu thủ thiếu cơ động bên cạnh, bất kỳ pha bứt tốc nào về phía trước đều có nguy cơ khiến Man United bị lộ khoảng trống, với chỉ một cầu thủ phải lấp chỗ trống. Những pha chuyển đổi này đã khiến đội bị đối thủ phản công nhiều lần.

“Nếu bạn có Declan Rice chơi bên cạnh Fernandes, anh ấy có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm”, Robson phân tích. “Nhưng nếu muốn xây dựng đội bóng xung quanh anh ấy, bạn phải đưa về những cầu thủ mới. Anh ấy không thể chơi ở hàng tiền vệ với Casemiro. Casemiro của 10 năm trước thì không vấn đề, nhưng bây giờ thì không.”

Man United đã xem xét khả năng chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba của Brighton trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng mức giá hơn 100 triệu bảng cho cầu thủ 21 tuổi người Cameroon đã khiến họ chùn bước. Adam Wharton của Crystal Palace và Morten Hjulmand của Sporting CP – một nhân tố quan trọng trong đội hình của Amorim tại Bồ Đào Nha – cũng là những mục tiêu, nhưng không ai trong số họ có khả năng đến Old Trafford trước hạn chót chuyển nhượng.

Điều này có nghĩa là Amorim phải tiếp tục sử dụng Fernandes cùng những cầu thủ không đủ khả năng hỗ trợ anh ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Bruno Fernandes: Lợi và hại

Fernandes có những điểm yếu trong khâu phòng ngự vì anh thiếu kỷ luật để giữ vị trí. Ngoài ra, đôi khi anh thiếu kiểm soát cảm xúc, ảnh hưởng đến phong độ. Sau thất bại 0-7 trước Liverpool vào tháng 3 năm 2023, dưới thời Erik ten Hag, cựu đội trưởng United Roy Keane cho rằng ngôn ngữ cơ thể của Fernandes “thật đáng hổ thẹn,” trong khi Gary Neville, một cựu đội trưởng khác, mô tả Fernandes là “xấu hổ.”

Thất bại đó có lẽ là ví dụ tồi tệ nhất về sự bồng bột của Fernandes khi đội bóng gặp khó khăn, nhưng không phải là duy nhất. Gần đây, bình luận viên Craig Burley của ESPN đã chỉ trích Fernandes vì phàn nàn rằng trọng tài Chris Kavanagh không xin lỗi sau khi va chạm với anh trước khi anh thực hiện quả phạt đền bị bỏ lỡ trước Fulham.

Trong khi đó, về sút bóng và ghi bàn, kể từ đầu mùa giải trước tại Premier League, Fernandes đã thực hiện 96 cú sút – nhiều hơn 12 so với Alejandro Garnacho. Anh ghi 8 bàn – ngang bằng với Amad Diallo – và tạo ra 7,8 bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền, nhiều hơn Garnacho 0,5.

Về tạo cơ hội, Fernandes có 8,8 đường kiến tạo kỳ vọng và 8,3 cơ hội kỳ vọng. Man United đã thực hiện 146 cú sút trong vòng hai pha phối hợp từ đường chuyền của Fernandes – nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác 78 lần.

Dù không vượt qua nhiều cầu thủ trong các tình huống một đối một, Fernandes vẫn đảm nhận khối lượng lớn trong việc đưa bóng lên phía trước. Về phòng ngự, chỉ Noussair Mazraoui có nhiều pha tắc bóng và chặn bóng (149) hơn Fernandes (115), và không ai sánh được với 227 lần Fernandes thu hồi bóng lỏng. Theo dữ liệu từ Gradient, Fernandes gây áp lực lên đối thủ nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại Premier League mùa trước.

Manchester United có nên xây dựng lại mà không có Fernandes?

Các câu lạc bộ từ Saudi Pro League đã quan tâm đến Fernandes từ mùa hè 2024, khi anh nghiêm túc cân nhắc rời Old Trafford trước khi ký hợp đồng mới ba năm. Al Hilal đã đề nghị một hợp đồng hấp dẫn, và United sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị khoảng 100 triệu bảng, nhưng Fernandes đã từ chối chuyển đến Trung Đông.

Al Ittihad là câu lạc bộ mới nhất đưa ra đề nghị, nhưng khả năng thành công trước hạn chót chuyển nhượng dường như thấp. Tuy nhiên, với nhu cầu tài chính để tái thiết đội hình, việc mất Fernandes với một khoản phí lớn có thực sự là một đòn giáng mạnh?

Nếu Fernandes rời đi, Man United có thể chiêu mộ Baleba hoặc Wharton để giải quyết vấn đề thiếu sự năng động ở hàng tiền vệ. Amorim sẽ mất đi cầu thủ xuất sắc nhất và đội trưởng, nhưng có lẽ United có thể trở thành một đội bóng cân bằng hơn.

Tuy nhiên, Robson cho rằng khó có thể hình dung United sẽ tốt hơn nếu không có Fernandes. “Không, tôi không nghĩ sẽ tốt hơn vì đội bóng vốn đã thiếu sự sáng tạo,” ông nói. “Tôi không thấy bất kỳ mô hình chơi bóng nào, không thấy sự xuất sắc cá nhân hay sự liên kết giữa các nhóm cầu thủ. Thật sự, vấn đề nằm ở những cầu thủ xung quanh Bruno, chứ không phải chính anh ấy.”