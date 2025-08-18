Man Utd thua đau, huyền thoại Quỷ đỏ "đỏ mặt tía tai" vì ái nữ xinh đẹp

Huyền thoại bóng đá Paul Scholes đã có một phản ứng mạnh mẽ khi phát hiện con gái mình, Alicia, đang mặc áo đấu của Arsenal trong khi ông theo dõi trận mở màn mùa giải Premier League giữa Manchester United và Arsenal vào ngày 17/8/2025. Trong một đoạn video hài hước được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Alicia – 24 tuổi, xuất hiện trong phòng khách với chiếc áo Arsenal ngay lúc trận đấu bắt đầu. Thấy vậy, Scholes lập tức cau mày và yêu cầu: "Cởi nó ra đi." Tuy nhiên, Alicia chỉ đáp ngắn gọn: "Không."

Con gái của Scholes yêu thích Arsenal.

Alicia không chỉ nổi bật vì là con gái của huyền thoại Manchester United, mà cô còn là một vận động viên thể thao chuyên nghiệp, hiện đang thi đấu cho CLB London Pulse tại giải Netball Super League và khoác áo đội tuyển Anh. Cô còn là một nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 100.000 người theo dõi. Về đời sống riêng tư, Alicia đang hẹn hò với Ayo Odukoya, một ngôi sao truyền hình có tin đồn tham gia chương trình "Love Island: All Stars," và thông tin về mối quan hệ này đã thu hút sự chú ý của công chúng từ tháng 7.

Không chỉ là sự kiện hài hước trong gia đình, trận đấu này còn có ý nghĩa quan trọng. Arsenal đã giành chiến thắng 1-0 ngay tại Old Trafford nhờ cú đánh đầu quyết định của Riccardo Calafiori ở phút thứ 13. Trong khi các cổ động viên Arsenal vui mừng, Scholes, một biểu tượng của Manchester United, chỉ còn biết bất lực nhìn con gái mình vui vẻ ăn mừng bên phía đối thủ, tạo nên một khoảnh khắc dở khóc dở cười cho ông.

Trận thua này không chỉ là một giai điệu buồn cho "Quỷ đỏ" mà còn mang đến một cái nhìn vui vẻ về sự cạnh tranh không chỉ trong sân cỏ mà còn trong không gian gia đình. Điều này quả thật là một bài học thú vị về tình yêu bóng đá và tình thân trong một gia đình thể thao.