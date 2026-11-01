Manchester United thảm bại 0-4 ngay trên sân nhà trước Brentford ở vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh.

Tối 28/11 trên sân Old Trafford (Manchester, Anh), huấn luyện viên Mauricio Pochettino cùng Manchester United trải qua trận thảm bại thứ hai liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh . Sau 2 trận đấu đầu tiên của thầy mới, “Quỷ đỏ” thủng lưới tổng cộng 7 lần, chưa ghi được bàn thắng nào và có nguy cơ rơi xuống cuối bảng xếp hạng sau vòng 12.

Trước Brentford, Man Utd tiếp tục thể hiện bộ mặt công cùn thủ kém. Đội chủ nhà tung ra 25 pha dứt điểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,39. Tuy nhiên, những cơ hội ngon ăn xuất hiện không nhiều và độ chính xác trong các cú sút của cầu thủ Man Utd quá thấp. Ngược lại, Brentford tận dụng rất tốt cơ hội trong các pha phản công.

Man Utd thủng lưới 2 bàn ngay trong hiệp một. (Ảnh: Reuters)

Đội chủ nhà nhập cuộc tích cực và liên tiếp tạo ra cơ hội trong giai đoạn đầu trận đấu. Trong hiệp một, Man Utd kiểm soát bóng 54%, thực hiện 12 pha dứt điểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,32.

Tuy nhiên, khi hàng công chưa tận dụng được cơ hội, sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự khiến Man Utd phải trả giá. Brentford ghi 2 bàn từ những pha phối hợp của Dango Ouattara và Callum Wilson khi các trung vệ chủ nhà dễ dàng bị loại bỏ.

Đội khách mở tỷ số ở phút 19. Wilson thoát khỏi sự kèm cặp của bộ đôi Harry Maguire, Leny Yoro chỉ bằng một động tác đỡ bóng trước khi tung cú sút đánh bại thủ môn của Man Utd.

Man Utd thảm bại 2 trận liên tiếp với 7 bàn thua. (Ảnh: Reuters)

Đội chủ nhà đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và chấp nhận mạo hiểm để lộ nhiều khoảng trống ở tuyến dưới. Brentford tận dụng tốt điều này để tổ chức phản công. Phút 32, từ pha chọc khe xuất sắc của Mikkel Damsgaard, Ouattara thoát xuống loại bỏ nốt Lisandro Martinez rồi kiến tạo cho Wilson hoàn tất cú đúp.

Man Utd tiếp tục tấn công trong hiệp 2 với tỷ lệ kiểm soát bóng được nâng lên 65%. Đội chủ nhà kiên trì tạo ra sức ép, đẩy đối thủ vào thế phòng ngự lùi sâu trước vòng cấm. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Pochettino không cải thiện được khả năng xử lý ở những bước cuối.

Trong khi đó, Brentford vẫn tạo ra không ít cơ hội từ những tình huống phản công. Hy vọng lật ngược tình thế của Man Utd bị đánh sập ở cuối trận khi Kristoffer Ajer sút tung lưới đội chủ nhà trong tình huống phạt góc để nâng tỷ số lên 3-0.

Chưa hết, ngay sau khi cản phá cơ hội mười mươi của Man Utd, hậu vệ Michael Kayode kiến tạo để Kevin Schade lập công ấn định chiến thắng 4-0.

Man Utd sẽ rơi xuống cuối bảng xếp hạng nếu Crystal Palace thắng ở vòng đấu này.