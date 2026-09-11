Man Utd thắng Sabah 4-0: Sức mạnh vượt trội, phối hợp 'thêu hoa dệt gấm'

Sáng 11/9, Man Utd giành chiến thắng 4-0 trước Sabah ở lượt đấu đầu tiên của vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.

Manchester United đánh dấu sự trở lại ở UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) sau 2 mùa giải vắng mặt bằng chiến thắng 4-0 trước Sabah. Trên sân vận động Old Trafford (Manchester, Anh), đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo trước đối thủ đến từ Azerbaijan lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko và Lisandro Martinez là những cầu thủ ghi bàn.

Man Utd kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Trong hiệp một, đại diện của giải Ngoại Hạng Anh giữ bóng 59%, thực hiện 13 pha dứt điểm so với 4 của Sabah và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 2,38. Đáng chú ý, Man Utd có 5 cú sút trúng đích trong khi đội khách không lần nào đưa bóng đi đúng khung thành.

Đội chủ nhà liên tục tạo ra những pha bóng sóng gió cho hàng thủ đối phương nhờ sự phối hợp nhịp nhàng tốc độ cao ở 2 biên. Sức ép của Man Utd được chuyển hóa thành bàn mở tỷ số ở phút 27.

Man Utd trở lại Champions League sau 2 mùa giải vắng mặt. (Ảnh: Reuters)

Dorgu căng ngang để Cunha đệm bóng ghi bàn. Man Utd sau đó tăng tốc và đánh sập hy vọng của đội khách bằng những bàn thắng liên tiếp trước giờ nghỉ.

Fernandes nâng tỷ số lên 2-0 sau pha phối hợp nhịp nhàng trong vòng cấm. Chỉ ba phút sau, Mbeumo chọc khe xuyên qua hàng thủ Sabah để Sesko vượt qua thủ môn và dứt điểm vào khung thành trống.

Man Utd (áo đỏ) thắng dễ trước đối thủ yếu. (Ảnh: Reuters)

Cách biệt 3 bàn đủ để Man Utd chơi thong thả trong hiệp 2. Đội chủ nhà vẫn kiểm soát bóng 57% và tạo ra 8 pha dứt điểm, trong đó 5 lần trúng đích. Sabah có nhiều cơ hội tấn công hơn. Tuy nhiên, sức uy hiếp mà đội khách tạo ra không cao.

Phút 68, Lisandro Martinez giúp Man Utd có bàn thắng thứ tư. Tranh thủ hậu vệ và thủ môn Sabah phá bóng lúng túng trước khung thành, trung vệ người Argentina lao vào dứt điểm ấn định tỷ số 4-0.

Man Utd sau đó chủ động kiểm soát phần còn lại. Sabah vẫn cố gắng tìm bàn danh dự nhưng trong cơ hội tốt nhất ở thời gian bù giờ, cú đánh đầu của cầu thủ đội khách đưa bóng chạm xà. Chung cuộc, Man Utd thắng 4-0 với 21 cú sút, 10 lần trúng đích và và chỉ số bàn thắng kỳ vọng 3,68, cho thấy sự vượt trội của đội chủ nhà.