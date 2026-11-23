HLV Mauricio Pochettino chỉ trích quyết định rút thẻ đỏ với Leny Yoro và cho rằng Man Utd bị từ chối phạt đền trong thất bại 0-4 trước Liverpool.

Đêm 22/11, Manchester United nhận thất bại 0-4 trước Liverpool trên sân Anfield trong trận ra mắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino tại vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Nhà cầm quân người Argentina không giấu được sự thất vọng, đồng thời cho rằng quyết định truất quyền thi đấu đối với trung vệ Leny Yoro ngay đầu trận là bất công.

“Nếu xem lại VAR, bạn sẽ thấy Yoro hoàn toàn không có ý định va chạm với Isak. Tiền đạo đối phương đã đỡ bóng quá dài và bóng đang hướng về phía thủ môn. Cậu ấy tiếp tục chạy rồi ngã xuống. Trong trường hợp của Leny, đó không phải hành động cố ý” , HLV Pochettino nói.

Phút thứ 8, Yoro nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha truy cản Alexander Isak ngay bên ngoài vòng cấm. Trọng tài xác định hậu vệ Man Utd đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt của Liverpool khi là cầu thủ phòng ngự cuối cùng.

Tận dụng quả đá phạt sau tình huống này, Dominik Szoboszlai mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 5 phút sau, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai, Rio Ngumoha và Victor Munoz lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-0 cho Liverpool.

HLV Mauricio Pochettino. (Ảnh: AP)

Theo Sky Sports, một trong những yếu tố trọng tài phải xem xét khi xác định hành vi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt (DOGSO) là khả năng cầu thủ tấn công tiếp tục kiểm soát hoặc giành lại quyền kiểm soát bóng. HLV Pochettino cho rằng Isak không còn khả năng kiểm soát bóng bởi thủ môn Senne Lammens đã có thể băng ra xử lý tình huống.

“Thật đau đớn và thất vọng. Không thể chấp nhận việc bắt đầu một trận đấu Ngoại Hạng Anh trong hoàn cảnh như vậy. Trận đấu đã hoàn toàn thay đổi chỉ sau vài phút. Bây giờ chúng tôi có thể giải thích mọi chuyện, nhưng hậu quả đã xảy ra rồi” , nhà cầm quân người Argentina chia sẻ.

Không chỉ phản đối tấm thẻ đỏ, HLV Man Utd còn cho rằng đội bóng của ông bị từ chối một quả phạt đền ở phút thứ 6. Theo Pochettino, Man Utd đáng lẽ phải được hưởng một quả phạt đền sau pha truy cản của Jeremy Jacquet đối với Bryan Mbeumo, nhưng trọng tài không đưa ra quyết định có lợi cho đội khách.

“Nếu nhìn lại tình huống Jacquet va chạm với Mbeumo ở phút thứ 6, đó rõ ràng phải là một quả phạt đền. Hãy tưởng tượng mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào nếu chúng tôi ghi bàn ngay thời điểm đó. Nếu tình huống truy cản của Yoro bị coi là lỗi đáng nhận thẻ đỏ, thì pha truy cản Mbeumo cũng phải được thổi phạt đền”, ông nhấn mạnh.

Dù chỉ trích trọng tài, Pochettino thừa nhận Man Utd cũng phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn đáng thất vọng. Ông yêu cầu các học trò giữ bình tĩnh, cải thiện khả năng tập trung và đưa ra những quyết định chính xác hơn trên sân.

“Chúng tôi không hài lòng. Toàn đội không thể cảm thấy thỏa mãn rồi nói rằng: ‘Được rồi, vấn đề duy nhất chỉ nằm ở tình huống đó’. Không, chuyện đã xảy ra rồi. Chúng tôi cũng cần phải tự đánh giá một cách nghiêm khắc, cố gắng tập trung hơn, duy trì sự tỉnh táo và nỗ lực gấp đôi trong mọi việc để thi đấu tốt hơn, đồng thời cải thiện ở trận đấu tiếp theo” , HLV Pochettino chia sẻ.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã xử lý tình hình rất tốt và đó không phải là lý do để bào chữa. Chúng tôi không muốn viện cớ. Toàn đội cần phải tiến bộ. Chúng tôi có mặt ở đây để cùng nhau cải thiện và hướng đến thành công” , ông nói thêm.