Man Utd lội ngược dòng khó tin trước Crystal Palace

Trận thua đáng trách trước Everton trong thế chơi hơn người khiến Man Utd bước vào chuyến làm khách trên sân của Crystal Palace với nhiều nghi ngờ. Thực tế, đánh giá của giới chuyên môn và người hâm mộ đã đúng. Man Utd thi đấu bế tắc, gặp nhiều khó khăn và hiệp một diễn ra với họ như ác mộng.

Không có Matheus Cunha và Benjamin Sesko, sức tấn công của Man Utd suy giảm và đẩy hàng thủ của Quỷ đỏ vào thế chao đảo. Một mình Mateta là đủ khiến De Ligt và Yoro liên tục đuối sức. Trong khi đó, Bruno Fernandes liên tục chuyền hỏng, còn Casmerio không chịu được sức ép từ phía các đối thủ trẻ tuổi, nhanh nhẹn hơn.

Man Utd lội ngược dòng trước Crystal Palace.

Ở một pha phản công tốc độ cao, Mateta đột phá vào vòng cấm và bị Leny Yoro phạm lỗi. Tiền đạo người Pháp thực hiện quả phạt đền thành công nhưng phải đá lại vì lỗi chạm bóng hai lần. Ở lần kế tiếp, Mateta vẫn đánh bại Lammens dễ dàng để mở tỉ số trận đấu.

Crystal Palace chỉ còn biết tự trách mình với những cơ hội bị Mateta hay Nkteiah bỏ lỡ bởi hiệp 2 là lúc các ngôi sao của Man Utd lên tiếng. Phút 54, sau pha đá phạt của Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee dứt điểm thành bàn từ góc hẹp đến khó tin giúp Man Utd san bằng tỉ số 1-1.

Kể cà ở thời điểm này, Man Utd vẫn chơi không mấy ấn tượng. Nhưng Bruno Fernandes với phẩm chất của mình giúp nửa đỏ thành Manchester vượt qua khó khăn. Phút 63, anh chạm bóng tinh tế từ quả đá phạt để Mason Mount dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-1 cho Man Utd.

Quãng thời gian còn lại, Mathijs de Ligt chỉ huy tốt hàng phòng ngự và Man Utd đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà. Chung cuộc, Man Utd thắng Crystal Palace với tỉ số 2-1, tạm leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Kết quả: Crystal Palace 1-2 Man Utd

Ghi bàn:

Crystal Palace: Mateta (phạt đền, 35')

Man Utd: Zirkzee (54'), Mount (63')

Đội hình ra sân:

Crystal Palace: Jordan Henderson; Lacroix, Marc Guehi, Richards; Munoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Yeremy Pino.

MU: Lammens; Leny Yoro, De Ligt, Luke Shaw; Casemiro, Bruno Fernandes, Digo Dalot; Mount, Diallo; Mbeumo, Joshua Zirkzee.