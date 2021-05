Man Utd – Liverpool: CĐV làm loạn, trận derby nước Anh buộc phải hoãn

Theo kế hoạch, trận đấu giữa Man Utd và Liverpool diễn ra lúc 22h30 ngày 2/5 (giờ Hà Nội). Trước trận đấu khoảng 3 tiếng, các cầu thủ Man Utd rời khách sạn để đến sân Old Trafford.

Thời điểm này, hàng trăm cổ động viên (CĐV) chủ nhà tràn vào trong sân, đốt pháo sáng và hò hét yêu cầu nhà Glazer (giới chủ Man Utd) phải từ chức. Phía ngoài sân cũng có 10.000 CĐV đang tập trung để gây sức ép ngay trước thềm trận đấu đáng chú ý nhất Ngoại hạng Anh tối nay (2/5).

Ngay sau đó, lực lượng an ninh đã được huy động để giải toả đám đông và di tản nhóm CĐV rời khỏi khu vực sân Old Trafford. Tuy nhiên, phía BTC sân phải mất 90 phút để dọn sạch mớ hỗn độn ở mặt cỏ và khu vực bên trong sân Old Trafford.

Truyền thông Anh đưa tin trận đấu chính thức bị hoãn. Cầu thủ 2 đội Liverpool và Man Utd không đến sân vì lo ngại nguy cơ từ nhóm CĐV. Ban quản lý sân Old Trafford cũng không kịp giải quyết các rắc rối do CĐV gây ra để chuẩn bị tổ chức trận đấu.