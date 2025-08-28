Man Utd lại thua trên thế thắng, bị đội vô danh loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh

Highlight Grimsby Town 2-2 Man Utd.

Chạm trán Grimsby Town là cơ hội để Man Utd tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2025-2026. Tuy nhiên, trước đối thủ thi đấu ở League Two - giải hạng tư trong hệ thống bóng đá Anh, " Quỷ đỏ " lại thua.

"Thua trên thế thắng" là cụm từ mà các cổ động viên nói về Man Utd sau trận thua Arsenal . "Quỷ đỏ" thất bại về tỷ só nhưng vẫn nhận được lời khen với những thống kê vượt trội. Trong cuộc chạm trán Grimsby Town, Man Utd đương nhiên vẫn áp đảo hoàn toàn đối thủ.

Đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim đạt tỷ lệ kiểm soát bóng 70%, tung ra tới 28 cú sút, 9 lần trúng đích. Tuy nhiên, Grimsby Town mới là đội ghi bàn trước. Charles Vernam và Tyrell Warren lần lượt sút tung lưới Man Utd, giúp đội bóng của giải hạng tư dẫn trước 2-0 đầy bất ngờ.

Man Utd lại thua. (Ảnh: Reuters)

Dưới cơn mưa tầm tã, "Quỷ đỏ" chật vật tìm kiếm bàn gỡ. Tiền đạo đắt giá Benjamin Seso tung ra 6 cú sút nhưng không một lần ghi bàn và chẳng tạo ra cơ hội nào cho đồng đội.

Dù vậy, sau khi tạo ra sức ép nghẹt thở lên hàng thủ đối phương, đội bóng của giải Ngoại Hạng Anh vẫn kịp ghi 2 bàn trong hiệp 2. Bryan Mbeumo và Harry Maguire lập công cho Man Utd để kéo trận đấu vào loạt luân lưu.

Andre Onana giúp "Quỷ đỏ" nắm lợi thế trước bằng pha cản phá thành công ở lượt thứ ba. Tuy nhiên, Matheus Cunha lại đá hỏng ở lượt thứ 5. Loạt luân lưu kéo dài đến lượt thứ 13, khi Mbeumo trở thành "tội đồ" với cú đá dội xà.

Man Utd thất bại trước Grimsby Town trong loạt luân lưu và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh. Thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim chưa thắng trận nào trong mùa giải.