Man Utd không xứng đáng cạnh tranh Top 4

Thêm một lần hụt hơi

Sau khi loạt trận quốc tế tháng 3 khép lại, cũng là lúc mà các VĐQG hàng Châu Âu bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút. Ở đó, Man Utd còn 9 trận đấu để định đoạt số phận của mình với tấm vé dự Champions League mùa giải năm sau. Gặp Leicester ở vòng 30 Ngoại Hạng Anh, Quỷ đỏ hơn hết cần 1 chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với Arsenal trên BXH, nhưng những gì họ thể hiện tiếp tục là nỗi thất vọng lớn đối với các CĐV.

Dù nắm lợi thế rất lớn khi được chơi trên sân nhà, song đội chủ sân Old Trafford lại là những người bị động hơn so với đoàn quân của HLV Brendan Rodgers. Đội khách đã thi đấu thực sự ấn tượng khi pressing ngay từ phần sân của MU. Các chân sút của họ chịu khó di chuyển, lôi kéo hàng thủ đội chủ nhà bằng những đường chuyền ở cự ly trung bình, qua đó mở ra nhiều khoảng trống cho các tiền đạo. Mọi thứ cứ diễn ra như thế và vượt ra khỏi tầm kiểm soát của đội chủ sân Old Trafford.

Chất lượng của những đường tạt bóng từ 2 biên là điều mà các học trò của HLV Ralf Rangnick rất cần ở trận đấu vừa qua. Có lẽ, việc được chạm trán với James Maddison bên phía đội khách giúp cho một vài ngôi sao của Man Utd tích lũy cho mình bài học kinh nghiệm. Nhìn cái cách mà tiền vệ người Anh kiến tạo cho Iheanacho ghi bàn là đủ hiểu. Bóng đi cuộn và vào đúng vị trí của chân sút mang áo số 14 bên phía Leicester, để anh có đủ thời gian và không gian thực hiện cú lắc đầu vào góc xa khung thành.

Leicester rõ ràng có nhiều hơn 1 điểm trong chuyến hành quân tới Old Trafford

Tất nhiên, Quỷ đỏ nào chịu để im khi bị đối thủ dẫn trước như vậy và chỉ 3 phút sau đó, đội bóng thành Manchester có được bàn thắng gỡ hòa. Dẫu vậy, nó chưa đủ để khỏa lấp đi màn trình diễn thất vọng của các cầu thủ Man Utd. So với đội khách, mọi thông số của thầy trò HLV Rangnick đều nhỉnh hơn nhưng chẳng CĐV nào hài lòng về trận đấu ấy. Họ chơi thiếu mạch lạc, thiếu tính gắn kết và hơn hết là tinh thần thi đấu đi xuống một cách trầm trọng.

Rõ ràng, ông thầy người Đức khó lòng thỏa hiệp với trận hòa vừa qua. Song, thuyền trưởng của Man Utd đành phải chấp nhận một thực tế rằng với những con người mà mình đang có trong tay, 1 điểm đã là điều may mắn đối với riêng Quỷ đỏ.

Top 4 ngày càng xa vời

Thêm một trận đấu kém cỏi khác của Man Utd, dường như nỗi thất vọng đang bao trùm lấy sân Old Trafford ngày hôm qua. Bởi với trận hòa trước Leicester, nửa đỏ thành Manchester đã tạm rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm, nhưng họ đã thi đấu nhiều hơn 2 trận. Viễn cảnh tham dự Europa League mùa giải năm sau đang hiện hữu trước mắt các cầu thủ MU.

Điều này thực sự không ai nghĩ tới khi Ngoại Hạng Anh mùa giải năm nay khởi tranh, nhất là trong hoàn cảnh Quỷ đỏ giành vị trí thứ 2 ở mùa trước. Hè 2021, Man Utd đã có sự đầu tư, mua sắm rầm rộ với những con người cực kỳ chất lượng chất lượng như Sancho, Varane hay Ronaldo. Dù vậy, mọi thứ không đi theo đúng lộ trình mà họ mong muốn.

Liên tục là bộ mặt kém cỏi của Man Utd

Thứ bóng đá cống hiến, giàu cảm xúc người xem chỉ đến ở giai đoạn đầu mùa giải. Theo thời gian Man Utd chơi kém dần và liên tục có những kết quả bết bát. Đỉnh điểm là việc HLV Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải và mọi thứ tại Old Trafford sau đó trở thành một mớ hỗn độn. Ngay cả người thay thế là Rangnick cũng chẳng thể nào dọn dẹp được.

Top 4 với MU lúc này quá xa vời, mặc dù còn 8 trận đấu trước mắt. Thế nhưng, chẳng ai tin rằng đội bóng thành Manchester sẽ cán đích ở vị trí dự cúp C1 mùa bóng năm sau. Thậm chí, họ không xứng đáng để đua tranh với những Arsenal hay Tottenham khi cứ trình diễn bộ mặt ‘thất thểu’ trong quãng thời gian vừa qua.