Man Utd hòa Tottenham 1-1: Mất điểm phút 90+2

Man Utd ghi bàn trước và được chơi hơn người nhưng vẫn bị Tottenham cầm hòa 1-1 ở vòng 6 giải Ngoại Hạng Anh.

Đêm 10/10, Manchester United hòa 1-1 với Tottenham trên sân Old Trafford (Manchester, Anh) ở vòng 6 giải Ngoại Hạng Anh . Sau khi Bryan Mbeumo ghi bàn mở tỷ số, đội chủ nhà càng thuận lợi khi đối thủ nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, Man Utd mất điểm ở phút 90+2 khi Dominic Solanke giúp Tottenham gỡ hòa.

Thống kê trận đấu phản ánh sự cân bằng từ tỷ lệ kiểm soát bóng đến số cơ hội tạo ra. Mỗi đội nhỉnh hơn trong một hiệp đấu. Tottenham nhập cuộc tốt hơn với thời lượng giữ bóng 58% trong hiệp đấu đầu tiên, tung ra 7 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,96 - cao hơn chỉ số cả trận của Man Utd.

Khả năng luân chuyển bóng và áp sát của Tottenham khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc đưa bóng lên phía trước. Man Utd chỉ có một cú sút trong nửa đầu trận đấu và phải nhờ tới khả năng cứu thua của Senne Lammens để giữ tỷ số 0-0.

Tottenham chiếm ưu thế trước Man Utd trong hiệp một. (Ảnh: Reuters)

Cục diện hiệp 2 nghiêng về Man Utd. Đội chủ nhà chơi tốt lên và kiểm soát được trận đấu. “Quỷ đỏ” tung ra 11 cú dứt điểm và tạo ra được sức ép.

Sau khi Youri Tielemans ghi bàn không được công nhận, Man Utd mở tỷ số ở phút 73. Matheus Cunha kiến tạo để Bryan Mbeumo lập công. Cơ hội giành chiến thắng càng lớn khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 79 khiến Tottenham chỉ còn lại 10 người trên sân.

Tuy nhiên, Man Utd không tận dụng được lợi thế quân số để kết thúc trận đấu. Đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt để rồi hàng phòng ngự mất tập trung dẫn đến bàn thua trong thời gian bù giờ. Phút 90+2, Sandro Tonali tạt bóng để Solanke đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1.