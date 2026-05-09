Man Utd hòa Sunderland 0-0, Bruno Fernandes chưa phá được kỷ lục

Trận Sunderland đấu với Man Utd là cơ hội để Bruno Fernandes tiếp tục nâng cao thành tích cá nhân, hướng tới kỷ lục kiến tạo trong mùa giải Ngoại Hạng Anh. Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha chơi mờ nhạt và "Quỷ đỏ" cũng trải qua trận đấu bế tắc với tỷ số hòa 0-0.

Sunderland nhập cuộc tốt hơn. Lối chơi giàu sức mạnh và tranh chấp hiệu quả của đội chủ nhà gây ra nhiều khó khăn cho Man Utd. Hàng phòng ngự đội khách trải qua hiệp đấu vất vả, đặc biệt là khi phải đối phó với tiền đạo cao lớn Brian Brobbey. Dù vậy, thủ môn Senne Lammens và đồng đội vẫn chống đỡ thành công.

Sunderland gây ra nhiều khó khăn cho Man Utd trong trận đấu ở vòng 36 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, ở mặt trận tấn công, "Quỷ đỏ" rất bế tắc trước đội hình chặt chẽ của đối thủ. Ngay cả Bruno Fernandes - người đang hướng đến kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Ngoại Hạng Anh - cũng mờ nhạt. Joshua Zirkzee gây thất vọng trong ngày được đá chính thay Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo.

Thế trận trong hiệp hai không có nhiều thay đổi. Man Utd không thể áp đảo Sunderland, kể cả khi huấn luyện viên Michael Carrick điều chỉnh nhân sự hàng công với sự góp mặt của Mbeumo và Patrick Dorgu.

Sunderland tiếp tục tạo ra thử thách khó chịu cho các cầu thủ đối phương trong các pha tranh chấp. Đội chủ nhà ở rất gần bàn thắng khi cú sút của Lutsharel Geertruida đưa bóng trúng cột.

Phải đến cuối trận đấu, Man Utd mới có những phút gây sức ép. Dù vậy, trong cơ hội hiếm hoi có được ở vị trí trống trải trong vòng cấm, Matheus Cunha lại sút thẳng vào thủ môn.

Man Utd hòa Sunderland 0-0. Điều này không ảnh hưởng đến vị trí thứ ba của "Quỷ đỏ" trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh .

Đội hình Sunderland vs Man Utd

Sunderland: Robin Roefs (22), Reinildo Mandava (17), Omar Alderete (15), Lutsharel Geertruida (6), Nordi Mukiele (20), Granit Xhaka (34), Noah Sadiki (27), Chemsdine Talbi (7), Enzo Le Fee (28), Trai Hume (32), Brian Brobbey (9).

Man Utd: Senne Lammens (31), Luke Shaw (23), Lisandro Martinez (6), Harry Maguire (5), Noussair Mazraoui (3), Kobbie Mainoo (37), Mason Mount (7), Matheus Cunha (10), Bruno Fernandes (8), Amad Diallo (16), Joshua Zirkzee (11).