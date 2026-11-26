Sai lầm của thủ môn Senne Lammens khiến Man Utd hòa Sporting Lisbon với tỷ số 2-2 tại Champions League dù Bruno Fernandes ghi 2 bàn trong 3 phút.

Rạng sáng 26/11, Man Utd có trận hòa 2-2 trên sân của Sporting tại Champions League. Dù Bruno Fernandes lập cú đúp, đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn không thể giành chiến thắng khi thủ môn Senne Lammens liên tiếp mắc sai lầm. Bên cạnh đó, những quyết định gây tranh cãi của trọng tài cũng khiến đại diện nước Anh bỏ lỡ cơ hội giành 3 điểm.

Lammens trải qua một ngày thi đấu đáng quên tại Lisbon. Chỉ 75 giây sau khi cản phá thành công quả phạt đền của Luis Suarez, thủ môn người Bỉ lại mắc lỗi khiến Man Utd phải chịu thêm một quả 11m. Suarez không mắc sai lầm, đưa Sporting vươn lên dẫn trước.

Cuối hiệp một, Amad Diallo đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định Youri Tielemans phạm lỗi với Goncalo Inacio trước đó. Quyết định này gây tranh cãi bởi tiền vệ Man Utd đã chạm bóng trước khi va chạm với cầu thủ đối phương. VAR không thể can thiệp do trọng tài thổi còi trước khi Amad dứt điểm.

Man Utd hoà Sporting với tỷ số 2-2. (Ảnh: AP)

Bước sang hiệp hai, Man Utd chỉ mất 5 phút để đảo ngược tình thế nhờ cú đúp của Bruno Fernandes . Tiền vệ người Bồ Đào Nha gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 48, trước khi ghi bàn thắng thứ hai theo cách có phần may mắn. Cú sút không quá hiểm hóc của Fernandes bất ngờ đưa bóng nảy lên khi chạm vào phần mặt sân không bằng phẳng, khiến thủ môn Sporting không thể cản phá.

Tuy nhiên, khi Man Utd đang nắm lợi thế, Lammens lại mắc sai lầm. Thủ môn người Bỉ để bóng tuột khỏi tay trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Suarez hoàn tất cú đúp và đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Man Utd sau đó có thêm một lần đưa bóng vào lưới Sporting khi thủ môn Kaique đấm bóng về lưới nhà trong tình huống phạt góc. Dù vậy, sau khi xem lại video, trọng tài xác định Patrick Dorgu phạm lỗi với thủ môn đội chủ nhà và quyết định không công nhận bàn thắng.

Man Utd còn chịu thêm tổn thất khi Tielemans nhận thẻ vàng thứ hai trong thời gian bù giờ. Đây là trận thứ hai liên tiếp đội chủ sân Old Trafford phải kết thúc trận đấu trong thế thiếu người kể từ khi Pochettino tiếp quản đội bóng.

Dù chưa thể giành chiến thắng, chiến lược gia người Argentina vẫn dành lời khen cho các học trò sau trận đấu.

“Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Đó là một trận đấu khó khăn. Tôi thích cách toàn đội thi đấu trong suốt 90 phút, cũng như cá tính và bản lĩnh mà họ thể hiện. Chúng tôi đã phải trả giá ở rất nhiều tình huống then chốt” , Pochettino chia sẻ với TNT Sports.

Sau hai trận dưới thời Pochettino, Man Utd vẫn chưa biết đến chiến thắng và đã để thủng lưới 6 bàn. Đội chủ sân Old Trafford hiện đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và Champions League.