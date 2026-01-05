Man Utd đuổi việc HLV Ruben Amorim

Chiều 5/1, các nguồn tin uy tín ở Anh đồng loạt đăng nội dung Man Utd sa thải huấn luyện viên Ruben Amorim. Quyết định này được đưa ra ngay sau trận Man Utd hòa Leeds United với tỷ số 1-1 ở vòng 20 giải Ngoại Hạng Anh. Nguyên nhân khiến ông Amorim bị Man Utd đuổi việc là mâu thuẫn với ban lãnh đạo đội bóng.

Man Utd sa thải huấn luyện viên Amorim.

Đến 17h08 giờ Việt Nam, Manchester United xác nhận thông tin này bằng thông báo trên trang chủ: "Ruben Amorim rời vị trí HLV trưởng của Manchester United. Ông được bổ nhiệm vào tháng 11/2024 và cùng đội bóng tiến vào trận chung kết UEFA Europa League tại Bilbao vào tháng 5.

Trong bối cảnh Manchester United đang xếp thứ 6 tại Premier League, ban lãnh đạo CLB miễn cưỡng đưa ra quyết định rằng đây là thời điểm phù hợp để tạo ra sự thay đổi. Điều này giúp đội bóng có cơ hội tốt nhất để hướng đến vị trí cao nhất có thể khi mùa giải khép lại. CLB gửi lời cảm ơn tới Ruben vì những đóng góp dành cho đội bóng và chúc ông những điều tốt đẹp trong tương lai".

Đội chủ sân Old Trafford cũng cho biết cựu cầu thủ Darren Fletcher - hiện dẫn dắt đội U18 của Man Utd - được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền. Fletcher sẽ chỉ đạo Man Utd thi đấu trong trận gặp Burnley ở vòng 21 giải Ngoại Hạng Anh.

Dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim, Man Utd kết thúc mùa giải 2024-2025 ở vị trí thứ 15 - thấp nhất trong vòng 50 năm qua ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Anh. "Quỷ đỏ" vào chung kết Europa League và thua Tottenham.

Thất bại lớn nhất của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là khi ông cùng Man Utd đến Đông Nam Á du đấu. "Quỷ đỏ" thua 0-1 trước đội tuyển Ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Stars) do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt.

Theo The Athletic, quyết định sa thải được đưa ra sau cuộc thảo luận giữa Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Thỏa thuận Man Utd ký với Amorim tháng 11/2024 không có điều khoản giảm phí chấm dứt hợp đồng, đồng nghĩa MU phải bồi thường toàn bộ giá trị hợp đồng còn lại (có thời hạn đến năm 2027).

Thông tin HLV Amorim mâu thuẫn với ban lãnh đạo câu lạc bộ xuất hiện trong những ngày gần đây, khi đội chủ sân Old Trafford gặp khó khăn về lực lượng và có dấu hiệu sa sút phong độ. Trong phát biểu mới nhất sau trận hòa Leeds United, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tự nhận là người quản lý đội bóng (manager), chức vụ cao hơn huấn luyện viên trưởng (head coach).

“Mọi chuyện sẽ như thế này trong 18 tháng, hoặc cho tới khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi. Đó là quan điểm của tôi. Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ làm công việc của mình cho tới khi có người khác đến thay tôi" , huấn luyện viên Amorim nói. Một số nguồn tin khác cho biết các giám đốc của Man Utd không hài lòng với sơ đồ 3-4-3 của ông Amorim, nhất là trong bối cảnh họ chơi tốt ở lần hiếm hoi đổi sang sơ đồ 4 hậu vệ.