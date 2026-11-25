HLV Mauricio Pochettino chỉ trích gay gắt tổ trọng tài VAR sau khi Man Utd kháng cáo thành công tấm thẻ đỏ của trung vệ Leny Yoro trong trận thua Liverpool.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận gặp Sporting Lisbon ở Champions League 2026-2027 (Cúp C1 châu Âu), huấn luyện viên Mauricio Pochettino không giấu được sự bức xúc khi nhắc đến những quyết định của tổ trọng tài trong thất bại 0-4 của Man Utd trước Liverpool hôm 22/11. Nhà cầm quân người Argentina cho rằng việc hủy án phạt đối với Leny Yoro không thể bù đắp những thiệt hại mà đội bóng phải gánh chịu.

“Tôi rất thất vọng bởi những chuyện như thế này không bao giờ được phép xảy ra. Chúng ta có thể chấp nhận việc trọng tài mắc sai lầm bởi họ chịu tác động từ cảm xúc trong trận đấu. Nhưng nếu đã có VAR, vậy họ đã làm gì? Chẳng lẽ bây giờ chúng tôi được đá lại trận đấu? Chúng tôi có cơ hội thi đấu trong điều kiện ngang bằng, 11 đấu 11 hay không?”, Sky Sports dẫn lời HLV Pochettino.

HLV Mauricio Pochettino bức xúc khi nhắc đến những quyết định của tổ trọng tài. (Ảnh: AP)

Ở trận đấu đầu tiên của Pochettino trên cương vị thuyền trưởng Man Utd, Yoro bị truất quyền thi đấu ngay phút thứ 8 sau tình huống phạm lỗi với Alexander Isak. Trọng tài chính xác định anh ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối phương. Tổ trọng tài VAR cũng đồng tình với quyết định này. Tuy nhiên, ngày 24/11, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) quyết định hủy án treo giò một trận đối với Yoro sau khi Man Utd kháng cáo thành công.

HLV Pochettino khẳng định ông không phản đối việc sử dụng công nghệ trong bóng đá, nhưng đặt dấu hỏi về năng lực vận hành VAR của các trọng tài.

“Tôi nghĩ họ cần dành thời gian để xem xét kỹ tình huống. Chúng ta có một chiếc xe tuyệt vời, nhưng phải có đủ trình độ để cầm lái và biết cách điều khiển nó tốt nhất. Chúng tôi yêu thích và chấp nhận công nghệ, nhưng họ đang làm gì vậy?”, chiến lược gia người Argentina nói.

Theo Sky Sports, Man Utd sẽ trực tiếp liên hệ với cơ quan quản lý trọng tài ProRef và ban tổ chức Ngoại hạng Anh để làm rõ cách nhận định mà đội bóng cho là “hoàn toàn sai lầm” trong tình huống này.

Ngoài tấm thẻ đỏ của Yoro, Pochettino cũng cho rằng bàn mở tỷ số từ cú đá phạt của Dominik Szoboszlai không đáng được công nhận. HLV Man Utd đặt câu hỏi về tác động của Bradley Barcola trong tình huống này, đồng thời liên hệ với pha lập công bị từ chối của Eberechi Eze năm 2025.

Đây là lần thứ hai Man Utd chịu bất lợi từ quyết định sai lầm của VAR tại Ngoại hạng Anh mùa này. Hồi tháng 9, ProRef từng phải gửi lời xin lỗi tới đội chủ sân Old Trafford vì sai sót trong tình huống công nhận bàn thắng duy nhất của Erling Haaland, giúp Man City giành chiến thắng 1-0 trong trận derby Manchester.

“Vấn đề không chỉ nằm ở sai lầm lần này hay sai lầm trong tình huống của Haaland ở trận gặp Man City, mà còn ở cách những quyết định đó ảnh hưởng đến mọi thứ sau đó”, Pochettino nhấn mạnh.