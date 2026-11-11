Man Utd đàm phán với Pochettino, chuẩn bị sa thải Carrick

Manchester United sắp hoàn tất đàm phán với huấn luyện viên Mauricio Pochettino để chuẩn bị cho trường hợp sa thải Michael Carrick.

Manchester United tiến gần tới quyết định thay HLV khi các cuộc đàm phán với đại diện của Mauricio Pochettino đã được tiến hành. Nhà cầm quân người Argentina sẵn sàng rời vị trí HLV trưởng đội tuyển Mỹ ngay lập tức nếu đạt thỏa thuận với đội chủ sân Old Trafford.

Trong khi đó, Michael Carrick tiếp tục đến trung tâm Carrington sáng 11/11 và phụ trách buổi tập của đội một. Tương lai của HLV 45 tuổi được quyết định trong cuộc họp diễn ra tại Monaco.

Huấn luyện viên Michael Carrick sắp bị sa thải. (Ảnh: Reuters)

Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox tới Monaco hôm nay để gặp Jim Ratcliffe - đồng sở hữu câu lạc bộ. Tương lai của Carrick là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc họp. Hai lãnh đạo Man Utd được cho là sẽ đưa ra đề xuất về việc có tiếp tục sử dụng HLV người Anh hay không.

Chưa có quyết định chính thức về việc sa thải Carrick. Tuy nhiên, khả năng ông mất việc được đánh giá rất cao sau khi Man Utd rơi xuống nhóm xuống hạng sau 10 vòng đấu đầu tiên của mùa giải Ngoại Hạng Anh .

Đội chủ sân Old Trafford chỉ giành một chiến thắng trong 10 vòng đầu tiên và hiện đứng thứ 18. Đây là vị trí thấp nhất của Man Utd ở cùng giai đoạn của một mùa giải vô địch quốc gia kể từ năm 1986.

Pochettino là ứng viên số một nếu Man Utd quyết định thay HLV.

Theo Daily Mail, đội chủ sân Old Trafford đã làm việc với phía Pochettino về những điều khoản cá nhân. Quá trình đàm phán diễn ra thuận lợi và nhà cầm quân 54 tuổi sẵn sàng trở lại Ngoại Hạng Anh.

Pochettino hiện dẫn dắt đội tuyển Mỹ và vừa gia hạn hợp đồng hồi tháng 8. Man Utd sẽ phải trả khoảng 7-7,5 triệu bảng để giải phóng ông khỏi hợp đồng hiện tại nếu thương vụ được thực hiện.

Pochettino không phải cái tên xa lạ với đội chủ sân Old Trafford. Man Utd từng cân nhắc bổ nhiệm ông nhiều lần, gồm sau khi Jose Mourinho rời đội năm 2018, trước khi chọn Erik ten Hag năm 2022 và một lần nữa khi Ten Hag mất việc năm 2024.

Carrick mới được trao hợp đồng hai năm hồi tháng 5. Nếu tiếp tục thay HLV, Man Utd sẽ phải chịu thêm khoản đền bù đáng kể sau hàng loạt quyết định nhân sự tốn kém dưới thời INEOS.

Carrick vẫn làm việc bình thường trong thời gian chờ quyết định. Man Utd cũng muốn trực tiếp thông báo với HLV này nếu quyết định sa thải được đưa ra, thay vì để ông biết tương lai thông qua truyền thông.