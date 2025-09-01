Man Utd bán đứt Antony vào giờ chót

Trưa 1/9, một loạt nhà báo uy tín tại Anh xác nhận Man Utd đạt thỏa thuận bán đứt Antony cho Real Betis. Số tiền mà đội bóng xứ sương mù thu về chỉ khoảng 25 triệu euro, bằng 1/4 những gì họ bỏ ra để chiêu mộ Antony từ Ajax.

Tuy nhiên, bán được Antony vào giờ chót vẫn là tin mừng với Man Utd. Cách đây 2 ngày, tiền vệ người Brazil không mấy thiện chí khi nhất quyết chỉ đến Real Betis. Anh còn đòi Man Utd bù số lương chênh lệch 4 triệu euro thâm hụt khi chuyển sang đội bóng nghèo hơn. Cuối cùng, Antony ra đi mà không nhận số tiền này.

Antony gia nhập Real Betis.

Antony từng là món hàng nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường chuyển nhượng châu Âu. Anh thi đấu rất hay trong màu áo Ajax ở giải Vô địch quốc gia Hà Lan. Ngoài thông số ghi bàn và kiến tạo, Antony gây ấn tượng mạnh bởi nhiều động tác kĩ thuật đẹp mắt trên sân bóng. Một vài cú xoay compa, khống chế bóng của Antony khiến các nhà tuyển trạch không thể bỏ qua.

Ngay cả trong giai đoạn đầu chơi cho Man Utd, Antony vẫn chứng minh được rất nhiều điều. Nhưng phong độ của tuyển thủ Brazil sa sút nhanh chóng. Đến khi HLV Ruben Amorim nắm quyền thay cho Erik ten Hag, Antony chính thức nằm ngoài kế hoạch và đến Real Betis để giải cứu sự nghiệp.

Anh ghi 9 bàn và có 5 kiến tạo, giúp Real Betis có vé dự cúp châu Âu và lọt vào trận chung kết cúp C3 nhưng thua Chelsea. Antony nhận được nhiều đề nghị chuyển nhượng khác nhưng chỉ muốn khoác áo Real Betis.

Trong một động thái khác, Man Utd sắp đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ thành Martinez từ Aston Villa. Phong độ thảm họa của Altay và Onana khiến giới chủ Quỷ đỏ ngao ngán và họ buộc phải tìm kiếm người gác đền mới.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa quan tâm đến Jadon Sancho nhưng cầu thủ này vẫn đòi giá cao và đây chính là rào cản khiến thương vụ chưa thể thành hiện thực.