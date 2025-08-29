Man Utd bán được Garnacho giá hơn 1.400 tỷ đồng

Sáng 29/8, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Manchester United và Chelsea đạt thỏa thuận về việc chuyển nhượng Alejandro Garnacho. Vướng mắc duy nhất của 2 câu lạc bộ trong quá trình đàm phán là giá cả được thống nhất ở mức 40 triệu Bảng.

Chelsea ban đầu ra giá 25 triệu Bảng cho Garnacho nhưng bị Man Utd từ chối. Đội chủ sân Old Trafford muốn thu về 50 triệu Bảng từ thương vụ này.

Mức giá cuối cùng - 40 triệu Bảng - là lợi nhuận chuyển nhượng lớn nhất mà Man Utd có được từ trước tới nay khi bán một cầu thủ do chính câu lạc bộ đào tạo. Ngoài ra, nếu Chelsea bán Garnacho trong tương lai, họ phải trả cho Man Utd 10% giá trị của thương vụ chuyển nhượng đó.

Garnacho rời Man Utd để gia nhập Chelsea.

Alejandro Garnacho bị huấn luyện viên Ruben Amorim loại ra khỏi kế hoạch ở Manchester United từ cuối mùa giải trước. Tiền đạo người Argentina công khai bày tỏ thái độ không hài lòng khi phải ngồi dự bị trong một số trận đấu. Anh không tham gia chuyến du đấu và tập huấn trước mùa giải cùng " Quỷ đỏ " để tập trung cho việc đàm phán chuyển nhượng.

Theo nguồn tin chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano, Garnacho sẽ ký hợp đồng có thời hạn 7 năm với Chelsea. Tiền đạo sinh năm 2004 không kịp hoàn tất thủ tục chuyển nhượng để ra sân ngay ở vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh vào cuối tuần này.

Chelsea là đội bóng duy nhất có động thái rõ ràng trong việc theo đuổi Alejandro Garnacho trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, dù họ không thiếu nhân sự ở vị trí tiền đạo cánh trái. Chelsea đã mua Jamie Gittens từ Borussia Dortmund với giá gần 50 triệu Bảng - cao hơn thương vụ Garnacho. Ngoài ra, Chelsea còn có Pedro Neto ở biên trái và chưa bán được Mykhailo Mudryk.

Alejandro Garnacho - 21 tuổi - gia nhập học viện của Manchester United từ năm 2020. Anh ra sân tổng cộng 144 lần cho đội chủ sân Old Trafford và ghi được 26 bàn thắng. Đây là thống kê không tồi đối với một cầu thủ trẻ như Garnacho. Cầu thủ này được đánh giá cao ở tốc độ trong các tình huống phản công. Tuy nhiên, Garnacho bị chê bai về tính kỷ luật và khả năng hỗ trợ phòng ngự.