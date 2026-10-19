Man United thắng ít nhất sau 40 năm

Trận hòa 1-1 trước Leeds tại Elland Road vừa qua đã đẩy MU chìm sâu hơn vào một cột mốc đáng quên. Đây là khởi đầu mà MU thắng ít trận nhất ở giải Ngoại hạng Anh sau tròn 40 năm.

Kể từ thảm họa tại mùa giải 1986/87, người hâm mộ đội bóng chủ sân Old Trafford mới lại phải chứng kiến một khởi đầu ảm đạm như hiện tại, khi đội nhà chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 7 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh (4 trận hòa và 2 thất bại). Lần này, thầy trò Michael Carrick vừa gieo sầu cho NHM nhà bằng trận hòa bất lực 1-1 với Leeds.

Đội bóng bước vào chuyến làm khách trước Leeds United sau một tuần lễ đầy biến động, bắt đầu từ thất bại trước Atletico Madrid cho đến những ồn ào xung quanh bài phỏng vấn gây tranh cãi của trung vệ Lisandro Martinez. Dù vậy, Carrick vẫn quyết định điền tên Martinez vào đội hình xuất phát và thực hiện hàng loạt điều chỉnh chiến thuật, nổi bật là việc thi đấu phần lớn thời gian mà không sử dụng một tiền đạo cắm thực thụ.

Ý đồ chiến thuật này ban đầu phát huy hiệu quả khi Youri Tielemans được đẩy lên cao hơn đá như tiền vệ công để phối hợp ăn ý cùng Bryan Mbeumo. Cả 2 đã làm nên bàn mở tỷ số trận đấu trong hiệp 1.

Một màn trình diễn có tổ chức và giàu tính gắn kết hơn tưởng chừng đã giúp Quỷ đỏ giải cơn khát điểm. Tuy nhiên, căn bệnh cố hữu lại tái phát khi thể lực và sự tập trung của họ sa sút nghiêm trọng ở nửa sau trận đấu.

MU dần đánh mất thế trận vào tay đối thủ và phải trả giá đắt từ một tình huống cố định phòng ngự lỏng lẻo, tạo điều kiện cho Dominic Calvert-Lewin chớp thời cơ dứt điểm gỡ hòa 1-1. Thời gian cuối, MU chỉ biết chuyền qua chuyền lại trước vòng cấm Leeds, trong khi may mắn đã giúp họ không phải nhận bàn thua thứ 2 ở cuối trận.

Cuộc so tài khép lại với tỷ số 1-1. MU trải qua chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng kéo dài từ tận tháng 8. Kể từ sau khi đánh bại Ipswich, họ chỉ hòa và thua. 3 lần ra sân gần nhất ở Ngoại hạng Anh, CLB này hòa cả 3.

Dù chuyên gia Jamie Carragher nhận định việc giành 1 điểm tại chảo lửa Elland Road trong bối cảnh hiện tại là kết quả chấp nhận được với MU, nhưng nỗ lực đơn thuần ấy là không đủ. Thành tích nghèo nàn nhất sau 4 thập kỷ là thống kê rõ ràng nhất để nêu bật sự bạc nhược của đội bóng này. Nếu không sớm tìm lại mạch thắng, ghế của Carrick tại "Nhà hát của những giấc mơ" sẽ khó có thể đứng vững.