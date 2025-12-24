Màn tương tác "tình hơn chữ tình" của hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo và Lý Đức U22 Việt Nam giữa ồn ào tình cảm

Sau thành công rực rỡ tại SEA Games 33, tâm điểm của người hâm mộ không chỉ nằm ở những tấm huy chương vàng quý giá mà còn đổ dồn vào “nghi vấn” tình cảm giữa trung vệ thép U22 Việt Nam – Phạm Lý Đức và “hot girl” bắn súng Phí Thanh Thảo.

Đáng chú ý, ở trận chung kết bóng đá SEA Games 33, Thanh Thảo đã xuất hiện trên sân với tấm vé được Lý Đức tặng để cổ vũ U22 Việt Nam. Bản thân Thanh Thảo cũng khẳng định đến để cổ vũ "số 3", đây là số áo của Lý Đức. Đặc biệt sau khi trung vệ này góp công trong bàn thắng gỡ hòa 2-2 của U22 Việt Nam trước Thái Lan cũng đã có màn anh mừng ngạo nghễ hướng về khán đài.

Phí Thanh Thảo đến sân cổ vũ U22 Việt Nam, chính Lý Đức là người tặng vé xem trận chung kết cho Thanh Thảo (Ảnh: PH)

Lý Đức có màn ăn mừng hướng về khán đài (Ảnh: PH)

Sau SEA Games, dân tình liên tục "đẩy thuyền" cầu thủ U22 Việt Nam và hotgirl bắn súng. Dẫu vậy, Phí Thanh Thảo thời điểm này cũng đã có bạn trai.

Phí Thanh Thảo sinh năm 2004, Phạm Lý Đức sinh năm 2003 và đều đang ở độ chín của sự nghiệp. Tính đến cuối tháng 12/2025, cả hai vẫn khẳng định mối quan hệ hiện tại chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Trên trang TikTok cá nhân, Phí Thanh Thảo đã khéo léo đính chính tin đồn bằng dòng trạng thái ngắn gọn: "Chỉ là fan hâm mộ thôi", nhưng cô vẫn khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi tích cực tương tác với chàng trung vệ trên mạng xã hội. Trong bài đăng mới nhất của cặp đôi đều có nửa kia vào thả tim và bình luận chúc mừng.

Lý Đức thả tim bài đăng của Thanh Thảo ngày 22/12 (Ảnh chụp màn hình)

Thanh Thảo tương tác với cầu thủ U22 Việt Nam tối ngày 23/12 (Ảnh chụp màn hình)

Cả hai theo dõi nhau trên nền tảng Instagram (Ảnh chụp màn hình)



