Man City vô địch FA Cup

Trận chung kết FA Cup 2025/26 là cuộc đọ sức giữa Man City và Chelsea. Phong độ và kết quả trong những lần đối đầu nghiêng về phía Man City. Tuy nhiên, Chelsea không giấu đi tham vọng của mình. Họ kiên cường phòng ngự và sẵn sàng tổ chức những đường phản công nhanh ở hành lang biên với sự xuất hiện của Malo Gusto.

Tuy nhiên, cách tiếp cận trận đấu của đội bóng thành London không giúp họ tạo nên khác biệt. Đến phút 26, Man City có pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Matheus Nunes tăng tốc rất nhanh bên phía cánh phải rồi căng ngang cho Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đệm vào lưới trống nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị. Hai cánh của Man City vẫn chơi nổi bật hơn.

Man City giành chiến thắng nhờ pha lập công của Semenyo.

Mãi đến cuối hiệp 1, những nỗ lực cá nhân của Cole Palmer mới khiến hàng thủ Man City chao đảo. Tiền vệ người Anh liên tục đi bóng qua người và uy hiếp khung thành của Trafford. Dẫu vậy, hiệp một vẫn kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, sự xuất hiện của Rayan Cherki giúp thế trận tấn công của Man City trở nên mềm mại và hiệu quả hơn. Cơ hội dần đến với Semenyo và tiền vệ này đã tận dụng thành công.

Phút 72, Man City dàn xếp tấn công ấn tượng bên cánh phải. Erling Haaland dạt sang biên rồi căng ngang vào trong cho Semenyo đánh gót ngẫu hứng ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ sân Etihad. Thời gian còn lại của hiệp 2, nỗ lực của Chelsea không đem đến kết quả nào. Họ đành chấp nhận thất bại 0-1, nhìn Man City chính thức trở thành nhà vô địch FA Cup 2025/26.

Kết quả: Chelsea 0-1 Man City

Ghi bàn:

Man City: Semenyo (72')

Đội hình ra sân:

Chelsea: Robert Sanchez; Malo Gusto, Fofana, Levi Colwill, Hato; Reece James, Moises Caicedo; Cole Palmer, Fernandez, Cucurella; Pedro.

Man City: Trafford, Matheus Nunes, Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Semenyo, Marmoush, Jeremy Doku, Erling Haaland.