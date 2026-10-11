Man City và áp lực ngàn cân từ "pháo đài" Anfield

Chuyến làm khách tới Anfield đêm 11-10 (lúc 22 giờ 30, giờ Việt Nam) diễn ra ngay sau khi Man City bị kết tội được xem là màn tra tấn tâm lý đầu tiên dành cho đội bóng của HLV Maresca.

Liverpool có sức mạnh từ Anfield. Ảnh THX

Dù Man City kiên quyết phủ nhận và đệ đơn kháng án, vụ việc của họ đã thổi bùng sự giận dữ từ các đối thủ. Trong đó, Liverpool là đội chịu tổn thương sâu sắc nhất khi từng hai lần về nhì sau Man City ở các mùa 2018-2019 (với 97 điểm) và 2021-2022 (với 92 điểm), bên cạnh việc lỡ hẹn với chức vô địch mùa 2013-2014 và Cúp Liên đoàn 2015-2016.

Sức ép ngàn cân từ "pháo đài" Anfield

Anfield từ lâu đã nổi tiếng là điểm đến gieo rắc nỗi sợ hãi cho bất kỳ đội khách nào nhờ bầu không khí rực lửa trên các khán đài. Người hâm mộ thường được cho là thuộc nhóm ồn ào nhất thế giới, và bầu không khí được đánh giá rộng rãi là một trong những nơi tuyệt vời nhất.

Cựu hậu vệ Man City Micah Richards từng chia sẻ: “Khi chơi bóng, bạn cảm thấy tự tin, nhưng khi đến Anfield, cảm giác như chân bạn bị quay ngược. Bạn không thể chuyền một quả bóng đơn giản. Nó giống như một pháo đài. Tôi chưa bao giờ có ký ức đẹp từ Liverpool”.

Vào năm 2020, France Football xếp Anfield thứ hai trên thế giới sau Bombonera của Boca Juniors trong danh sách các sân có bầu không khí tốt nhất bóng đá.

Đáng chú ý Liverpool không phải là đội xuất sắc nhất trong phần lớn kỷ nguyên Premier League, vậy mà các đội khách có tỷ lệ thắng thấp hơn tại Anfield (12,5%) so với bất kỳ sân vận động nào khác trong lịch sử Premier League. Liverpool chỉ thua 82 trong 654 trận tại đó ở giải đấu này, với các đội khách chỉ giành trung bình 0,62 điểm mỗi trận.

Newcastle từng thua 25 trong 31 lần làm khách tại đây (tỷ lệ thua 80,6%); West Ham chỉ thắng 1 trong 30 trận; Tottenham chỉ có 2 chiến thắng sau 34 lần ghé thăm; và có tới 6 câu lạc bộ toàn thua trong tất cả các chuyến làm khách trước Liverpool.

Cơn ác mộng lịch sử của Manchester City

Đối với Manchester City, "pháo đài" Anfield chính là một trong những điểm đến tệ hại nhất trong lịch sử CLB. Trong số các sân bóng Man City từng thi đấu nhiều hơn 1 lần, chỉ có sân Highbury cũ của Arsenal (0,22 điểm/trận) là nơi họ có tỷ lệ điểm trung bình mỗi trận thấp hơn so với Anfield (0,59 điểm/trận). Man City đã thi đấu 29 trận tại Anfield – gấp hơn 3 lần số trận tại Highbury.

Tính tổng cộng qua 29 chuyến làm khách tại Anfield, Manchester City chỉ giành được đúng 3 chiến thắng (đạt tỷ lệ thắng khiêm tốn 10,3%) và phải nhận tới 18 thất bại (tỷ lệ thua 62,1%). Chiến thắng 2-1 của Man City tại đây ở mùa giải trước diễn ra trong bối cảnh Liverpool rơi vào khủng hoảng phong độ nặng nề. Còn chiến thắng trước đó vào tháng 2-2021 diễn ra trong mùa giải bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khi các trận đấu phải chơi trên sân không khán giả. Rõ ràng, khi khán đài Anfield lấp đầy cổ động viên, Man City luôn gặp vô vàn khó khăn.

Trớ trêu nằm ở chỗ, toàn bộ dàn cầu thủ Man City ra sân vào đêm 11-10 cùng tân HLV Enzo Maresca đều không hề liên quan đến các vi phạm tài chính giai đoạn 2009-2018. HLV Maresca từng làm việc ở đội trẻ Man City giai đoạn 2020-2021 và làm trợ lý cho Pep Guardiola mùa giải 2022-2023, hoàn toàn nằm ngoài khoảng thời gian bị điều tra.

Thế nhưng, chính họ lại là những người phải đứng ở tuyến đầu gánh chịu cơn giận dữ và làn sóng la ó từ khán đài Anfield. Mạch 5 trận toàn thắng từ đầu mùa giải của Man City đang đứng trước thử thách bản lĩnh lớn nhất.

Trận đại chiến tại Anfield không chỉ thử thách năng lực chuyên môn của nhà đương kim vô địch, mà còn là bài kiểm tra sức chịu đựng tinh thần giữa cơn giông bão hậu trường.