Man City trước trận gặp Liverpool: Cơn bão áp lực bủa vây

Man City rối bời khi chuẩn bị bước vào chuyến làm khách đầy giông bão trước Liverpool tại sân Anfield trước khi trở về sân nhà nghênh đón PSG ở Champions League

Các cầu thủ Man City đang cần tìm lại niềm vui trên sân cỏ. Ảnh THX

HLV Enzo Maresca: “chúng tôi sẽ vượt qua”

Đội bóng chủ sân Etihad đang thể hiện phong độ thăng hoa khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận toàn thắng. Chia sẻ với kênh truyền thông nội bộ của CLB sau đợt FIFA Days, HLV Enzo Maresca nhấn mạnh ông và toàn đội vẫn giữ thái độ hoàn toàn bình tĩnh.

Nhà cầm quân người Italy – người từng đảm nhận vai trò HLV đội trẻ mùa giải 2020-2021 và trợ lý cho HLV Pep Guardiola ở mùa giải 2022-2023 trước khi chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng từ tháng 6 – khẳng định toàn đội dành sự tin tưởng tuyệt đối cho CLB. Ông chia sẻ rằng không khí trong đội bóng đang rất tốt và mọi thành viên chỉ chú trọng vào những yếu tố thuộc phạm vi kiểm soát của mình, đó chính là khía cạnh bóng đá.

Xét về lực lượng, ngoại trừ trường hợp của tiền vệ Phil Foden bị treo giò, toàn bộ đội hình hiện tại của Man City không có cầu thủ nào từng thi đấu cho câu lạc bộ trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2018 (giai đoạn bị điều tra).

HLV Maresca cho biết các học trò của ông không quá bận tâm hay lo lắng trước những tiếng ồn từ truyền thông bên ngoài. Mọi cầu thủ đều thể hiện sự chuyên nghiệp, hào hứng với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng hiện tại và quyết tâm chuẩn bị tốt nhất để cùng các cổ động viên hướng tới mục tiêu giành chiến thắng ngay tại Anfield.

Sức ép từ khán đài Anfield

Trận đấu tại Anfield (22g30, ngày 11-10) được xem là thử thách tâm lý khủng khiếp cho dàn sao Man City. Cựu danh thủ Gary Neville nhận định khán đài Anfield sẽ chào đón nhà đương kim vô địch bằng một sự phẫn nộ chưa từng thấy, cùng hàng loạt biểu ngữ và tiếng la ó dữ dội trong suốt 90 phút.

Sự giận dữ của cổ động viên Liverpool xuất phát từ những tổn thất lớn trong lịch sử đối đầu. Trong hơn một thập kỷ qua, Liverpool là đội chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ sự thống trị của Man City. Dưới thời HLV Brendan Rodgers, Liverpool để mất chức vô địch mùa giải 2013-2014 vào tay Man City với khoảng cách chỉ 2 điểm – mùa giải gắn liền với cú trượt chân cay đắng của Steven Gerrard.

Dưới thời Jurgen Klopp, “Lữ đoàn đỏ” tiếp tục về nhì cay đắng sau Man City với vỏn vẹn 1 điểm ở các mùa 2018-2019 và 2021-2022. Người hâm mộ Liverpool tin rằng chính hành vi vi phạm quy tắc tài chính kéo dài gần mười năm đã giúp Man City tạo ra lợi thế bất hợp pháp để duy trì vị thế. Nếu Man City bị tước các danh hiệu giai đoạn 2009–2018, Liverpool và Steven Gerrard có thể sẽ được trao lại chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2013-2014.

Góc nhìn từ Jose Mourinho và viễn cảnh pháp lý kéo dài

Sự việc và các diễn biến xung quanh Man City cũng nhận được sự quan tâm từ các HLV hàng đầu thế giới. HLV Jose Mourinho, người đang dẫn dắt Real Madrid tại La Liga, đã đưa ra những lời bình luận mang phong cách hóm hỉnh đặc trưng khi trả lời phỏng vấn tờ Corriere dello Sport của Italy.

Nhà cầm quân 63 tuổi từng cùng Man United giành vị trí á quân Ngoại hạng Anh sau Man City ở mùa giải 2017-2018. Ông hóm hỉnh chia sẻ rằng các thủ tục khiếu nại và phúc thẩm pháp lý có thể sẽ kéo dài đến mức những người ở độ tuổi 60 như ông hay HLV Pep Guardiola chưa chắc đã sống đủ lâu để chứng kiến phán quyết cuối cùng. Mourinho mỉa mai rằng vụ việc sẽ trải qua phán quyết ban đầu, rồi đến các vòng kháng cáo tiếp theo.

Trước đây, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng đùa rằng ông vẫn hy vọng Man City có thể bị trừ điểm hồi tố ở mùa giải 2017-2018. Nếu điều đó xảy ra, Man United sẽ được đôn lên ngôi vô địch và CLB sẽ phải trả thêm tiền thưởng cũng như trao huy chương vàng cho ông