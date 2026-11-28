Đêm mai, Arsenal và Man City sẽ gặp nhau ở Emirates trong bối cảnh rất trái ngược. Đội chủ nhà đang bay cao trên đầu bảng xếp hạng, còn Man City thì trải qua 4 trận liền không thắng, bao gồm 3 thất bại. Vậy điều gì khiến đoàn quân của Enzo Maresca sa sút khó tin sau khởi đầu mùa giải đầy hứng khởi?

Bóng ma từ phán quyết vi phạm tài chính

Đây chính là biến số lớn nhất đằng sau chuỗi phong độ tệ hại của Man City. Ngay sau khi phán quyết xác định Man City vi phạm các quy tắc tài chính của giải Ngoại hạng Anh được đưa ra, đoàn quân của Enzo Maresca từng hành quân tới Anfield và đánh bại Liverpool tới 3-0. Tuy nhiên, chiến thắng ấy hóa ra chỉ là tín hiệu hồi sinh giả tạo.

Man City không thể duy trì đà hưng phấn và nhanh chóng bộc lộ những vấn đề trong lối chơi. Bởi kể từ đó, Man City chỉ có thêm đúng 1 chiến thắng tại giải quốc nội là màn rượt đuổi tỷ số 3-2 trước Ipswich, cùng hai trận thắng tại Champions League trong tổng cộng 10 lần ra sân. Chuỗi thành tích nghèo nàn này bao gồm việc chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm sau 4 vòng gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

Man City đã kháng cáo và khẳng định vô tội. Tuy nhiên, nguy cơ CLB phải nhận hệ quả nghiêm trọng nếu kháng cáo thất bại vẫn tạo ra sức ép âm ỉ khó tránh khỏi. Với những cầu thủ ở đỉnh cao sự nghiệp, tương lai đội bóng cũng là một phần trong tính toán cá nhân.

Trong khi đó, Enzo Maresca dường như muốn làm chệch hướng sức ép khi lập luận rằng “triều đại” của ông cũng là một dự án mới phôi thai nên sự trồi sụt về phong độ là điều khó tránh khỏi. "Tôi không phải là ảo thuật gia", chiến lược gia người Italia nhấn mạnh. Dẫu vậy, giới chuyên môn hoàn toàn có cơ sở để đặt câu hỏi về tâm lý thi đấu của dàn sao tại sân Etihad nếu nhìn vào cách họ thua liền 3 trận trước Aston Villa, Brighton và Nottingham.

Hàng thủ chắp vá và nỗi nhớ Nico O’Reilly

Mùa giải diễn ra ngắt quãng của Nico O’Reilly, với 4 trận vắng mặt và 3 lần vào sân từ ghế dự bị trong ít phút, đã trở thành một điểm trừ rõ rệt cho kế hoạch của Maresca. Cầu thủ trẻ giàu cơ bắp này không chỉ sở hữu tốc độ đáng nể mà còn mang đến sự tinh quái nhờ tư duy của một nhạc trưởng, vốn được tôi luyện từ vị trí số 10 ở các lứa trẻ, cho phép anh bó vào trung lộ để xé toang hàng thủ đối phương và trực tiếp đe dọa khung thành.

Việc thiếu vắng hậu vệ O’Reilly (bên phải) đã làm hỏng nhiều toan tính của HLV Maresca.

Sự thiếu vắng O’Reilly khiến hệ thống phòng ngự của Man City trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Họ đã để thủng lưới tới 2 bàn ngay trong hiệp 1 ở thất bại 1-3 trên sân của Nottingham, trước khi O’Reilly được tung vào sân. Xét trên bình diện tổng thể, bộ tứ vệ của đội bóng áo xanh đang bộc lộ quá nhiều sơ hở. Sự chậm chạp của trung vệ kỳ cựu Rúben Dias kết hợp cùng những màn trình diễn thiếu ổn định của Marc Guéhi chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng thủng lưới đáng báo động gần đây.

Sự bất ổn nơi khung gỗ

Phía sau các hậu vệ đang xuống phong độ ấy, thủ thành Gianluigi Donnarumma cũng không còn duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Những sai lầm cá nhân của “người gác đền” này trong các cuộc đối đầu với Leipzig, Aston Villa và PSG đã trực tiếp khiến Man City phải trả giá bằng những bàn thua và điểm số quý giá. Chính Donnarumma có lẽ cũng tự cảm thấy bản thân lẽ ra phải làm tốt hơn để ngăn chặn bàn mở tỷ số của Rasmus Hojlund trong trận hòa 2-2 với Napoli hồi giữa tuần.

Thủ thành Donnarumma không còn duy trì được sự chắc chắn.

HLV Maresca vẫn đang hết mực bảo vệ cậu học trò. "Tôi không lo lắng về màn trình diễn hay phong độ của Gigio, dù biết cậu ấy đã mắc một số sai lầm", nhà cầm quân người Italia nói. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng là ông không có bất kỳ phương án dự phòng nào đủ sức nặng để cạnh tranh với thủ môn số một của mình, sau khi ban lãnh đạo quyết định bán James Trafford cho Leeds ở kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Chi tiết này làm dấy lên một mối lo ngại lớn hơn về công tác xây dựng đội hình đầy dấu hỏi tại Etihad, điều có lẽ đã không xảy ra nếu Txiki Begiristain vẫn còn tại vị ở chiếc ghế Giám đốc bóng đá. Người kế nhiệm ông, Hugo Viana, đang cho thấy sự thiếu sắc bén đáng kể trên thị trường chuyển nhượng.

Tuyến giữa chưa tìm được người thay Rodri

Cũng liên quan đến công tác chuyển nhượng, Man City đang gặp vấn đề ở khu trung tuyến khi chưa tìm được người khỏa lấp khoảng trống mà Rodri để lại. Elliot Anderson là cầu thủ chất lượng, song không phải Rodri - một tiền vệ phòng ngự đạt tới chuẩn mực rất khó thay thế.

Enzo Fernández cũng chưa phù hợp với vai trò số 8: anh thường chơi như một hộ công lùi sâu, đảm nhận nhiệm vụ kết nối theo yêu cầu của Maresca, người từng làm việc với anh tại Chelsea. Khi Cherki không tạo khác biệt, Fernández chưa đem lại sự sáng tạo tương đương.

Bouaddi mới 19 tuổi, chưa thể gánh trách nhiệm điều tiết tuyến giữa của một đội bóng đua vô địch. O’Reilly có thể được đẩy lên cao hơn, trong khi Mateo Kovacic chỉ đóng vai trò hạn chế. Lựa chọn của Maresca vì thế không nhiều.

Tân binh "bom tấn" Enzo Fernández (phải) không phải mẫu cầu thủ giống như Rodri.

Sau trận hòa Napoli, Maresca cho biết Man City vẫn trong quá trình thử nghiệm các phương án. Ông đánh giá bộ ba Fernández, Bouaddi và Anderson chơi khá tốt khi không có bóng. Nhưng một tổ hợp chơi ổn trong một trận chưa chắc duy trì được qua nhiều vòng. Trước Arsenal, khả năng giữ cự ly, thu hồi bóng và hỗ trợ hàng thủ sẽ là phép thử lớn đối với tuyến giữa chưa vơi nỗi nhớ Rodri của Man City.

Dấu hỏi mang tên Haaland

Giữa cơn bão khủng hoảng thu nhỏ ấy, liệu biểu tượng và cỗ máy săn bàn của đội bóng có đang hạnh phúc? Vẻ mặt ủ rũ của Erling Haaland sau trận hòa Napoli, cùng những cử chỉ vung tay đầy giận dữ ngay trên sân trong các trận đấu gần đây đã phần nào nói lên câu trả lời.

Maresca vẫn cố gắng xoa dịu dư luận: "Erling là một người khao khát chiến thắng. Việc cậu ấy không vui khi đội bóng không giành thắng lợi là điều bình thường, nhưng đừng quên chỉ vài tuần trước cậu ấy vẫn còn nhảy múa ăn mừng trên sân sau trận thắng Brighton ở Carabao Cup. Erling buồn bã cũng giống như tôi đang buồn bã vậy."

Haaland dường như không còn chơi bóng với niềm hứng khởi như trước.

Tuy nhiên, vấn đề của chân sút người Na Uy mang tính sống còn hơn thế. Đó là câu hỏi liệu anh có bắt đầu cân nhắc về một tương lai rời xa sân Etihad hay không. Haaland đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn lên tới 10 năm hồi tháng 1/2025, nhưng tờ giấy giao kèo ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu anh thực sự muốn ra đi. Viễn cảnh Man City thua kiện kháng cáo và phải nhận án phạt đánh rớt hạng, hoặc tệ hơn thế, có thể sẽ kích hoạt làn sóng tháo chạy của Haaland cùng hàng loạt ngôi sao khác.

Maresca và sự bảo thủ về chiến thuật

Tất cả những nút thắt kể trên đều đang chờ đợi bàn tay tháo gỡ của Enzo Maresca. Việc định hình một đội hình xuất phát ổn định, song song với việc khắc phục lối chơi có phần rườm rà, thiếu tốc độ luân chuyển bóng và chỉ thỉnh thoảng lóe sáng nhờ những pha đánh trực diện, như tình huống Fernández chọc khe nhanh cho Semenyo căng ngang để Haaland ghi bàn quyết định trước Coventry hồi tháng 9, là nhiệm vụ cấp thiết lúc này.

HLV Maresca vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh và yêu cầu được có thêm thời gian.

Dẫu vậy, trong buổi họp báo hôm thứ Sáu, Maresca đã đưa ra câu trả lời "không" đầy dứt khoát khi được hỏi liệu ông có cân nhắc thay đổi triết lý bóng đá của mình hay không. Nhà cầm quân 46 tuổi cũng đưa ra lời giải thích cho chuỗi trận nhạt nhòa vừa qua: "Rất dễ hiểu thôi, bởi chúng tôi mới chỉ làm việc cùng nhau 4 tháng. Quá trình chuyển giao luôn đòi hỏi thời gian. Có lẽ vì chúng tôi đã thắng liền 8 trận ngay từ đầu mùa nên mọi người lầm tưởng rằng ở đây chẳng có cuộc chuyển giao nào cả".

Sự điềm tĩnh của Enzo Maresca là điều đáng ghi nhận, nhưng Ngoại hạng Anh vốn không có chỗ cho sự chờ đợi quá lâu. Chuyến làm khách tới sân của Arsenal vào tối mai sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho bản lĩnh của nhà cầm quân người Italia, cũng như sức chịu đựng của Man City. Nếu thắng, đội bóng thành Manchester sẽ có cú hích tuyệt vời để thoát khỏi khủng hoảng. Nhưng nếu họ thua, không ai biết còn bao nhiêu điều tồi tệ sẽ ập đến tiếp theo.