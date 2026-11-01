Man City thua Brighton 0-1: Phung phí cơ hội, thủ môn quá hay

Tối 31/10, Manchester City thất bại 0-1 trước Brighton trên sân nhà ở vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027.

Sau khi thắng Arsenal 3-0, Brighton & Howe Albion tiếp tục gây sốc khi đánh bại Man City ngay trên sân Etihad (Manchester, Anh). Bàn thắng duy nhất của Yasin Ayari giúp Brighton giành 3 điểm để giữ vững vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh .

Man City kiểm soát bóng 63%, thực hiện tới 21 pha dứt điểm, gấp 3 lần đối thủ. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của Man City không tốt. Đội chủ nhà đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,92 và tạo ra 5 cơ hội nguy hiểm nhưng không ghi được bàn nào. Sự phung phí cơ hội, đặc biệt trong hiệp 2, khiến thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca thất bại.

Man City sớm đẩy cao đội hình nhưng lại nhận bàn thua ngay phút 11. Từ đường căng ngang của Diego Gomez, Matheus Nunes phá bóng hụt khiến bóng bật qua vị trí của Maxim De Cuyper rồi đến chân Yasin Ayari. Tiền vệ Brighton tận dụng cơ hội dứt điểm tung lưới Donnarumma, mở tỷ số cho đội khách.

Man City thua Brighton 0-1 ngay trên sân nhà. (Ảnh: Reuters)

Man City tiếp tục cầm bóng nhiều nhưng gặp khó khăn trước khả năng phòng ngự tập trung của Brighton. Đội khách áp sát quyết liệt, giữ cự ly đội hình tốt và không để đối thủ dễ dàng tiếp cận khung thành.

Bàn thua sớm buộc Man City phải đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, đội chủ nhà gặp khó khăn trước hàng phòng ngự tập trung của Brighton. Man City chỉ có một cú sút trúng đích trong 7 lần dứt điểm ở hiệp một. Chỉ số xG 0,62 cho thấy đội chủ nhà chưa tạo ra đủ sức ép tương xứng với ưu thế kiểm soát bóng.

Man City bỏ lỡ nhiều cơ hội khi thủ môn của Brighton quá hay. (Ảnh: Reuters)

Man City tăng tốc đáng kể sau giờ nghỉ. Đội chủ nhà nâng tỷ lệ kiểm soát bóng lên 71% và dồn ép Brighton trong phần lớn hiệp hai. Đoàn quân áo xanh thực hiện thêm 14 pha dứt điểm, đạt xG 1,30. Khả năng đưa bóng vào những vị trí thuận lợi được cải thiện nhưng hiệu quả xử lý cuối cùng vẫn không tốt.

Brighton chấp nhận lùi sâu bảo vệ lợi thế và chịu sức ép liên tục. Thủ môn Bart Verbruggen cùng hàng phòng ngự đội khách duy trì sự chắc chắn trong những tình huống quyết định. Ngoài các pha cứu thua, Brighton còn hai lần thoát bàn thua nhờ cột dọc.

Khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Brighton ghi bàn từ sai lầm của đối thủ và bảo vệ thành công lợi thế mong manh. Trong khi đó, Man City không thể chuyển hóa ưu thế áp đảo thành bàn thắng. Đội chủ sân Etihad phải nhận thất bại 0-1 dù kiểm soát gần như toàn bộ hiệp hai và tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ.



