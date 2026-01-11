Man City thắng vùi dập Exeter City 10-1, mưa bàn thắng tràn ngập FA Cup

Man City đã tạo nên một trong những chiến thắng đậm nhất lịch sử FA Cup khi vùi dập Exeter City 10-1 ở vòng 3, trong trận đấu đánh dấu màn ra mắt đáng nhớ của Antoine Semenyo và Ryan McAidoo – hai cầu thủ đều ghi bàn ngay lần đầu khoác áo đội một.



Max Alleyne (68) mở tỉ số sớm cho Man City

Dù Exeter City là đội có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên, Man City nhanh chóng áp đặt thế trận bằng sức mạnh vượt trội. Phút 13, Max Alleyne – trong lần ra sân thứ hai – bất ngờ mở tỉ số với pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của McAidoo. Ít phút sau, Rodri nhân đôi cách biệt bằng cú sút xa trái phá từ khoảng 30 m, bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Tây Ban Nha kể từ cuối mùa bóng 2023-2024.

Rodri lập siêu phẩm, ghi dấu ấn sau hơn 18 tháng

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì và trước giờ nghỉ, Exeter hoàn toàn sụp đổ. Trong vòng ba phút, đội khách liên tiếp nhận hai bàn phản lưới nhà của Jake Doyle-Hayes và Jack Fitzwater, giúp Man City dẫn tới 4-0 ngay trong hiệp một.

Một trong hai bàn đá phản của Exeter City trước áp lực khủng khiếp từ Man Cirty

Bước sang hiệp hai, HLV Pep Guardiola thay đổi đội hình với nhiều cầu thủ trẻ, nhưng sức ép vẫn không hề suy giảm. Phút 52, từ quả tạt bên cánh phải của tân binh Antoine Semenyo, Rico Lewis băng vào dứt điểm nâng tỉ số lên 5-0.

Chỉ ít phút sau, chính Semenyo ghi bàn đầu tiên trong màu áo Man City bằng pha xử lý lạnh lùng sau đường chọc khe tinh tế của Rayan Cherki.

Antoine Semenyo vừa ghi bàn vừa kiến tạo ngay trận đấu ra mắt Man City

Semenyo ghi bàn cho 2 đội bóng Anh khác nhau chỉ trong vòng 3 ngày

Cơn mưa bàn thắng chưa dừng lại. Tijjani Reijnders ghi bàn thứ bảy bằng cú cứa lòng hiểm hóc, Nico O'Reilly đánh đầu chính xác từ quả tạt của Lewis, trước khi Ryan McAidoo khép lại màn ra mắt ấn tượng với cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm.

Nico O'Reilly sau pha lập công nâng tỉ số lên 8-0 cho "The Citizens"

Trong thế trận bị dồn ép toàn diện, Exeter City vẫn kịp để lại dấu ấn với bàn thắng danh dự đẹp mắt của George Birch, khiến ngay cả khán giả sân Etihad cũng phải dành cho đội khách tràng pháo tay hiếm hoi. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Exeter City làm được.

Man City thắng đậm bằng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và tân binh

Khi khán đài liên tục hô vang đòi bàn thắng thứ 10, Rico Lewis hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng "không tưởng" 10-1. Đây là lần đầu tiên sau gần 40 năm Man City ghi tới 10 bàn trong một trận đấu, kể từ chiến thắng 10-0 trước Huddersfield vào tháng 11-1987.

Sân Etihad chứng kiến chiến thắng đậm sau rất nhiều năm

Chiến thắng này không chỉ đưa Man City vào vòng tiếp theo - vòng 4 - của FA Cup mà còn mở ra nhiều kỳ vọng, đặc biệt với Semenyo và McAidoo – những gương mặt trẻ hứa hẹn góp phần làm dày thêm chiều sâu đội hình của đội bóng khổng lồ nước Anh.



