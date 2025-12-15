Man City thắng gọn Crystal Palace, áp sát ngôi đầu Ngoại hạng

Man City tiếp tục duy trì phong độ ổn định trên sân khách khi giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace ngay tại Selhurst Park. Đây là trận thắng sân khách thứ ba liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola, đồng thời kéo dài chuỗi bất bại của City trước Palace ở Premier League lên 11 trận.



Crystal Palace tạo thế trận khá cân bằng với Man City

Man City khởi đầu chậm

Sau lịch thi đấu dày đặc ở cúp châu Âu giữa tuần, Man City nhập cuộc không quá nhanh. Crystal Palace mới là đội tạo ra những cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Phút 15, Adam Wharton tung đường chuyền tinh tế để Yéremy Pino thoát xuống phía sau hàng thủ City, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ chạy cánh này lại đưa bóng dội xà ngang. Ít phút sau, Ismaïla Sarr căng ngang cực kỳ nguy hiểm vào vòng cấm địa đội khách, song Jean-Philippe Mateta không kịp băng vào dứt điểm.

Hàng thủ Man City thi đấu tỉnh táo trước sức ép từ Crystal Palace

Hiệp một diễn ra với thế trận chặt chẽ, khi cả hai đội đều không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Man City chỉ thực sự gây sóng gió từ một tình huống cố định, khi Phil Foden sút phạt kỹ thuật buộc thủ môn Dean Henderson phải trổ tài cản phá. Tuy nhiên, đẳng cấp của đội khách đã lên tiếng đúng lúc. Phút 41, Erling Haaland bật cao ở cột xa, đánh đầu chính xác từ quả tạt của Matheus Nunes, mở tỉ số cho Man City.

Erling Haaland mở tỉ số cho Man City

Đội khách bùng nổ

Bước sang hiệp hai, Palace buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và suýt thành công khi Adam Wharton tung cú sút xa đưa bóng trúng cột dọc. Trong khi đội chủ nhà còn chưa kịp tiếc nuối, Man City đã cho thấy bản lĩnh và sự tỉnh táo đến lạnh lùng. Phil Foden dẫn bóng thẳng trung lộ, vượt qua sự truy cản trước khi dứt điểm chìm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt ở phút 69.

Đội khách mừng bàn nhân đôi cách biệt

Những phút cuối trận, Crystal Palace gia tăng sức ép và HLV Oliver Glasner tung thêm Christantus Uche vào sân nhằm tìm kiếm sự đột biến. Tuy nhiên, việc mải mê dâng cao khiến hàng thủ đội chủ nhà để lộ nhiều khoảng trống.

Savinho thoát xuống đối mặt và buộc Henderson phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Haaland lạnh lùng dứt điểm, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City.

Pha bóng thủ thành Dean Henderson phạm lỗi với Savinho

Sau trận, HLV Oliver Glasner thừa nhận sự nghiệt ngã của tỉ số: "Chúng tôi có ba hoặc bốn cơ hội lớn và tung ra tới 16 cú sút. Thua 0-3 là điều rất khó chấp nhận, nhưng City làm tốt hơn trong vòng cấm. Đây là những trận đấu mà chúng tôi cần để học hỏi và phát triển".

Haaland hoàn tất cú đúp mang về chiến thắng cho Man City

Trong khi đó, Pep Guardiola dành nhiều lời khen cho đối thủ: "Đây là sân đấu rất khó khăn cho mọi đội khách. Palace tổ chức tốt, tấn công mạnh vào các hành lang trong với Pino, Mateta và Sarr. Chúng tôi vẫn còn những thời điểm chưa đạt phong độ cao nhất, nhưng toàn đội đang đi đúng hướng".