Man City thắng Coventry City 1-0: Haaland ghi bàn, Donnarumma cứu nguy

Tối 5/9, Man City giành chiến thắng 1-0 trước Coventry City ở vòng 3 giải Ngoại Hạng Anh nhờ bàn thắng của Erling Haaland.

Man City duy trì mạch bất bại sau 3 vòng Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 khi đánh bại Coventry City với tỷ số 1-0 trên sân nhà Etihad (Manchester). Erling Haaland là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận đấu. Thủ môn Gianluigi Donnarumma cũng đóng góp quan trọng giúp đội chủ nhà giành 3 điểm bằng những pha cứu thua.

Coventry City nhập cuộc đầy tự tin. Phút 8, đội khách suýt mở tỷ số khi Awoniyi tận dụng sai lầm của hàng thủ Man City để đối mặt Donnarumma, song lại dứt điểm ra ngoài. Thủ môn người Italy sau đó suýt phản lưới khi đỡ bóng hỏng từ đường chuyền về của đồng đội.

Sau những phút đầu trục trặc, Man City dần gia tăng sức ép và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 22, Cherki nhận đường chuyền của Enzo rồi tung cú sút uy lực đưa bóng trúng cột. Bước ngoặt đến ở phút 26 khi Semenyo thoát xuống bên cánh phải rồi tạt bóng chính xác để Haaland băng vào đánh đầu tung lưới Coventry.

Man City thắng Coventry City 1-0. (Ảnh: Reuters)

Sau bàn thắng, Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận. Coventry gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công, trong khi Man City tiếp tục tạo ra sức ép. Phút 44, Haaland có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng không thể ghi bàn.

Đầu hiệp 2, Man City tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận và duy trì sức ép lên Coventry. Phút 58, Haaland đưa bóng vào lưới Coventry nhưng bàn thắng không được công nhận do Enzo việt vị.

Đội chủ nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội. Theo thống kê trận đấu, Man City tung ra 15 cú dứt điểm nhưng chỉ 4 lần đưa bóng trúng đích. Trong khi đó, số cơ hội của Coventry City cũng không hề thua kém, dù họ lép vế hoàn toàn về tỷ lệ kiểm soát bóng.

Man City phải nhờ tới những pha cản phá của Donnarumma để bảo toàn tỷ số 1-0 đến hết trận đấu.