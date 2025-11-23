Man City nếm trái đắng trước Newcastle, phản ứng VAR bỏ qua lỗi

Chứng kiến HLV Pep Guardiola tiến đến và chỉ tay vào ngực trọng tài Sam Barrott, để chất vấn về một tình huống sau trận đấu, người ta có thể hình dung cục diện Man City sắp tới sẽ rối ren ra sao với việc sẩy chân trước chủ nhà Newcastle.

Đây mới là chiến thắng thứ nhì của Newcastle trước Man City sau 36 lần đối đầu gần nhất ở Ngoại hạng Anh.



Man City khởi đầu suôn sẻ nhưng mọi thứ không như mong muốn

Với lối chơi kỷ luật, chủ động phản công và sự tỏa sáng rực rỡ của Harvey Barnes, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã tìm thấy "công thức chiến thắng" vào đúng thời điểm cần thiết.

Dù phải nhường thế trận cho Man City trong phần lớn hiệp một, Newcastle lại là đội sở hữu những cơ hội sắc bén hơn.

Jeremy Doku liên tục xuyên phá bên hành lang trái Newcastle

Jacob Murphy mở ra pha bóng nguy hiểm đầu tiên bằng quả tạt xoáy chuẩn xác để Nick Woltemade đánh đầu, nhưng thủ thành Gianluigi Donnarumma phản xạ xuất thần để cứu thua cho đội khách.

Ở chiều ngược lại, Jeremy Doku liên tục xuyên phá bên cánh trái, buộc trung vệ chủ nhà Fabian Schär phải xoạc bóng đầy mạo hiểm mới kịp thời ngăn Phil Foden dứt điểm.

Cơ hội thuận lợi nhất của Newcastle trong hiệp một đến từ chính hàng công. Jacob Murphy lại chuyền bóng như đặt cho Harvey Barnes ở cột xa, nhưng tiền đạo này đệm bóng ra ngoài trong tình huống tưởng như chắc chắn có bàn thắng.

Man City sau đó đáp trả bằng pha phối hợp trung lộ sắc như dao cạo giữa Rayan Cherki và Phil Foden, nhưng tiền vệ người Anh lại tung cú đặt lòng chệch cột dọc, bỏ lỡ thời cơ vươn lên dẫn bàn.

Harvey Barnes mở tỉ số với pha dứt điểm cận thành

Kịch tính thực sự bắt đầu sau giờ nghỉ. Phút 63, từ một pha phản công mẫu mực, Bruno Guimarães thả bóng để Harvey Barnes tung cú sút hiểm hóc ngay trong vòng cấm, mở tỉ số trong sự bùng nổ của khán đài St. James' Park.

Niềm vui ấy tiếc là chỉ kéo dài đúng 5 phút, khi trung vệ Rúben Dias chớp cơ hội trong pha bóng lộn xộn để gỡ hòa cho Man City.

Trung vệ Ruben Dias gỡ hòa 1-1 cho Man City

Tưởng như thế trận sẽ đổi chiều thì Harvey Barnes lại ghi dấu ấn lớn nhất trận. Phút 70, Guimarães đánh đầu dội xà và Barnes có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-1.

Bàn thắng phải chờ VAR "soi" rất lâu khi Man City cho rằng thủ môn của họ bị phạm lỗi nhưng cuối cùng pha ghi bàn vẫn được công nhận, khiến nỗ lực vùng lên của Man City trở nên muộn màng.

Harvey Barnes lập đại công, Newcastle thắng Man City sân nhà

Đội khách dồn toàn lực tấn công trong quãng thời gian còn lại, nhưng hàng thủ Newcastle kiên cường đứng vững. Chiến thắng này không chỉ giúp "Chích chòe" vươn lên vị trí 14 mà còn mang lại cho HLV Eddie Howe thắng lợi đầu tiên trước Man City tại Premier League mùa này.