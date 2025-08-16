Man City đòi lại những gì đã mất

Hành quân đến làm khách trên sân của Wolves, Man City quyết tâm giành đủ 3 điểm, khởi đầu trọn vẹn ở lượt trận mở màn mùa giải mới lúc 23 giờ 30 phút ngày 17-8.

Chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 tại đấu trường Ngoại hạng và lần đầu trắng tay sau 8 mùa giải đầy ắp vinh quang, không nghi ngờ gì khi đây sẽ là thời điểm thầy trò HLV Pep Guardiola quyết tìm lại vị thế bá chủ của làng cầu xứ sương mù. Chia tay nhiều trụ cột như Kevin de Bruyne, Kyle Walker và Jack Grealish nhưng Man City cũng đã kịp bổ sung những tân binh giàu tiềm năng như Tijjani Reijnders, Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri và James Trafford.

Man City quyết giành chiến thắng tại Molineux. Ảnh: PREMIERLEAGUE

Trong số này, Rayan Cherki được kỳ vọng sẽ cùng với Omar Marmoush và Erling Haaland tạo nên hàng công mới mẻ cho Man City. Haaland vẫn là "họng pháo" chủ lực với khả năng dứt điểm lạnh lùng, trong khi Cherki mang đến sự sáng tạo, kỹ thuật mềm mại và khả năng tạo đột biến từ hai biên. Marmoush nổi bật với tốc độ, khả năng chạy chỗ thông minh và những pha dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm. Anh thừa sức tỏa sáng sau nửa cuối mùa giải năm ngoái kịp định hình phong cách sau khi gia nhập đội chủ sân Etihad.

Chuỗi chạy đà của Man City trước mùa giải mới cũng rất ấn tượng: Thắng 4/5 trận giao hữu, tất cả đều với cách biệt trên 1 bàn. Lịch sử cũng đang ủng hộ "The Citizens" khi họ luôn có được khởi đầu hết sức thuận lợi với 8/9 chiến thắng đều trên sân khách, ở lượt trận ra quân mùa giải mới.

Trong khi đó, Wolverhampton vừa trải qua những ngày tháng hết sức gian nan. HLV Vítor Pereira sẽ đối mặt với không ít khó khăn mùa này khi mất chân sút chủ lực Matheus Cunha vào tay Man United. "Bầy sói" cũng không có được sự chuẩn bị tốt nhất khi thua 4/5 trận giao hữu và chưa giữ sạch lưới lần nào. Thống kê cho thấy, Man City thắng 4/5 lần đối đầu gần nhất với Wolves, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Lần gần nhất làm khách tại Molineux, Man City thậm chí còn thắng 3-0 nhờ cú hat-trick của Haaland.

Giới chuyên môn nhận định Man City nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng với cách biệt từ 2-3 bàn. Wolves có thể tạo ra vài cơ hội phản công nhưng để đứng vững trước "cơn bão màu xanh" Man City không phải là điều dễ dàng. Màn ra quân để khẳng định tham vọng lấy lại ngôi vương của Pep Guardiola và các học trò sẽ không khép lại với 3 điểm cho đội khách mà còn là thông điệp mạnh mẽ từ những nhà cựu vô địch gửi đến mọi đối thủ.

Pep đã cảnh báo học trò không được chủ quan, bởi Wolves luôn chơi máu lửa trên sân nhà và sẵn sàng phản công chớp nhoáng.



