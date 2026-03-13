Man City đã 'tan vỡ' vì sai lầm nghiêm trọng của Pep Guardiola

Dù còn trẻ măng, Alvaro Arbeloa cũng cảm thấy mình... già. Đầu tuần, cựu hậu vệ Real Madrid đã nhắc đến bộ phim "Ngày chuột chũi" (Groundhog Day) với các cầu thủ trẻ của mình. Không ai trong số họ từng xem bộ phim đó. Raul Asencio, tài năng trẻ của đội, chỉ ra rằng bộ phim ra đời trước khi cậu ấy chào đời cả một thập kỷ.

Đến tối thứ Tư, Pep Guardiola lại phải đối mặt với vấn đề mang tên "Ngày chuột chũi" theo một cách cay đắng hơn nhiều. Dường như ông đang bị mắc kẹt trong vòng lặp định mệnh ấy. Real Madrid, đội bóng đã từng loại Bayern Munich của ông khỏi Champions League năm 2014, rồi loại Manchester City của ông vào các năm 2022, 2024 và 2025, giờ đây đang đứng trước cơ hội làm điều tương tự một lần nữa vào năm 2026. Kể từ sau trận chung kết năm 2021 thua Chelsea, chưa đội bóng nào khác loại Man City khỏi đấu trường châu Âu, và có lẽ, một năm nữa, cũng sẽ chẳng có đội nào khác ngoài Real Madrid cần phải làm điều đó.

Guardiola từng gọi trận đấu này là "ngày sinh nhật" của ông: Theo tính toán đó là lần thứ 50 ông đối đầu Real Madrid trên cương vị cầu thủ hoặc HLV. Nhưng đó lại là một "sinh nhật" buồn: thất bại 0-3 là trận thua đậm nhất của ông cùng Man City. Đúng là "Ngày chuột chũi", nhưng còn tệ hơn. Đôi khi Real cần loạt luân lưu hay những bàn thắng ở phút bù giờ để vượt qua Man City. Lần này, họ có lẽ đã kết liễu đối thủ ngay từ hiệp một trận lượt đi. Cú hat-trick chỉ trong 23 phút của Fede Valverde có thể đồng nghĩa với việc tham vọng giành cú ăn bốn mùa này của City giờ chỉ còn là cú ăn ba.

Đó là kiểu thất bại khiến Guardiola tiến gần hơn đến cái kết. Ông là nhà vô địch Champions League ba lần, nhưng hơn ai hết, Real Madrid đã và đang bảo đảm rằng gần như chắc chắn sẽ không có lần thứ tư, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có. HLV Carlo Ancelotti vẫn là bậc thầy không ai sánh kịp ở đấu trường này. Guardiola có lẽ đặc biệt thấm thía điều đó khi đối diện với sức mạnh thể chế của Real Madrid.

Real Madrid đang bị tổn thất lực lượng vì chấn thương và được dẫn dắt bởi một HLV còn non kinh nghiệm. Man City đã từng thắng tại thủ đô Tây Ban Nha mùa này. Có lẽ Guardiola nghĩ rằng họ dễ bị đánh bại. Cách lựa chọn đội hình xuất phát của ông bất ngờ đến mức liều lĩnh. Và hóa ra là quá liều lĩnh. Guardiola tung vào sân ba cầu thủ chạy cánh trong khi thực sự ông cần một tiền vệ trung tâm thứ ba, sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 trong khi 4-3-3 có lẽ là hợp lý hơn. Ông cần sự cân bằng và chắc chắn hơn ở tuyến giữa.

Khi Savinho rời sân ở giờ nghỉ giải lao và Tijjani Reijnders được tung vào, đó là một sự thừa nhận rằng đội hình xuất phát đã sai. Lẽ ra Reijnders phải là người thứ ba ở hàng tiền vệ, hoặc là Rayan Cherki, hoặc Nico Gonzalez, hoặc Nico O'Reilly. Thay vào đó, cầu thủ trẻ người Manchester (Nico O'Reilly) lại phải đá hậu vệ trái và bị khai thác triệt để dẫn đến bàn mở tỷ số của Valverde.

"Chúng tôi đã nhấn mạnh vào việc tập luyện các đường chuyền dài từ những quả phát bóng", tiền vệ Valverde chia sẻ. "Man City thích pressing tầm cao. Họ thích chơi đấu tay đôi một đấu một, và điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể có khoảng trống phía sau họ để khai thác". Man City đã rơi vào cái bẫy của Real Madrid, để mặc cho họ tung ra những đòn phản công. Trong khi đó, dù có bộ ba cầu thủ chạy cánh hỗ trợ phía sau, Erling Haaland chỉ có vỏn vẹn 10 lần chạm bóng. Trong một trận đấu không có Kylian Mbappe, cũng hầu như chẳng thấy bóng dáng của Haaland. Thành tích gần đây của anh là 4 bàn sau 18 trận.

Và, dù rằng chỉ có Real Madrid mới ngăn được họ, nhưng liệu Man City có còn nằm trong số những đội bóng hàng đầu châu lục nữa hay không? Kể từ cú ăn ba năm 2023, họ mới chỉ thắng đúng một trận đấu loại trực tiếp Champions League, đó là trước FC Copenhagen. Con số: họ đã thua 8 trong 16 trận gần nhất tại cúp châu Âu.

Chắc chắn, Man City đang trong quá trình chuyển giao này kém ổn định hơn so với những người tiền nhiệm. Họ cũng ít có khả năng hủy diệt đối thủ hơn. Giờ họ đang thua Real 0-3. Mùa này, họ chỉ có ba trận thắng cách biệt từ 4 bàn trở lên: trước Wolves và Burnley, hai đội cuối bảng Premier League, và Exeter (hạng dưới). Giờ đây, họ cần một cuộc lội ngược dòng tương tự như Liverpool đã làm được trước Barcelona năm 2019. Nhưng màn trình diễn đó luôn được coi là một ngoại lệ…