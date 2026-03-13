Man City, Chelsea, Tottenham hay Atalanta có còn hy vọng?

Sau các trận đấu hôm thứ Ba và thứ Tư, có tới năm trên tổng số tám trận lượt đi kết thúc với cách biệt từ ba bàn trở lên. Trong khi một số đội thua cuộc vẫn có thể nuôi hy vọng về một cuộc lật ngược thế cờ vào tuần tới, nhiều người xem sẽ khẳng định rằng cả năm cặp đấu đó coi như đã … xong.

Hôm thứ Ba, A.Madrid lần đầu tiên ghi năm bàn trong một trận đấu loại trực tiếp Champions League khi họ nghiền nát Tottenham 5-2, trong khi Atalanta phải nhận thất bại đậm nhất trong lịch sử các cúp châu Âu khi thua 1-6 trên sân nhà trước Bayern Munich. Pep Guardiola cùng chia sẻ kỷ lục thất bại đậm nhất của ông trong một trận lượt đi vòng loại trực tiếp Champions League khi Man City thua 0-3 trước Real Madrid tại Bernabéu. Thất bại 2-5 của Chelsea trước Paris Saint-Germain khiến họ lần thứ hai thủng lưới năm bàn trong một trận đấu Champions League và Sporting CP bị đánh bại 0-3 trên sân của Bodø/Glimt, lần đầu tiên kể từ tháng 3-2009 họ mới lại thua đậm như vậy trên sân khách tại Champions League.

Các đội thắng đã ghi tổng cộng 23 bàn thắng, các đội thua chỉ có được năm bàn. Trong lịch sử vòng loại trực tiếp Champions League, mới chỉ có năm lượt trận chứng kiến sự chênh lệch bàn thắng lớn hơn giữa hai bên thắng và thua.

Vậy, liệu có con đường trở về nào cho Tottenham, Atalanta, Man City, Chelsea và Sporting không?

Trước hết, nhiệm vụ của Atalanta xem ra gần như bất khả thi bởi chưa có đội bóng nào từng lội ngược dòng thành công từ cách biệt năm bàn sau lượt đi để đi tiếp ở Champions League. Tuy nhiên, đối với các đội còn lại, vẫn còn một chút hy vọng để bám víu.

Tất nhiên, đây chỉ là căn cứ vào các tiền lệ lịch sử, chứ không phải là dựa trên tình hình hiện tại. Ví dụ, làm gì có chuyện Tottenham xoay chuyển tình thế nếu nhìn vào phong độ hiện tại của họ (Vừa thua trận thứ sáu liên tiếp trên mọi đấu trường, lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng). Man City, Chelsea hay Sporting dù sao cũng còn có lý do để hi vọng.

Để thắp lên hy vọng, những CLB đó có bốn ví dụ để nhìn vào: Deportivo La Coruna (gặp Milan) năm 2003-04, Barcelona (gặp PSG) năm 2016-17, Roma (gặp Barcelona) năm 2017-18 và Liverpool (gặp Barcelona) năm 2018-19.

Thành công của Barcelona trước PSG năm 2017 là chuẩn mực cho các cuộc lội ngược dòng. Họ đã xoay chuyển thất bại 0-4 ở lượt đi bằng chiến thắng 6-1 ở trận lượt về, và vẫn là CLB duy nhất trong lịch sử giải đấu làm được điều này từ cách biệt bốn bàn ở lượt đi. Paris Saint-Germain của Unai Emery đã quét bay Barcelona trên sân nhà ở lượt đi vòng 16 đội, khiến đội bóng xứ Catalan gần như hết đường. Nhưng đội bóng ấy có Lionel Messi và Neymar. Lượt về tại Camp Nou là một màn trình diễn khó tin, Barca thắng 6-1 trong trận và 6-5 chung cuộc, với bàn thắng quyết định thứ sáu của Sergi Roberto chỉ 20 giây trước khi hết giờ bù giờ hiệp hai.

Đó là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003-04 có đội lội ngược dòng sau khi thua từ ba bàn ở lượt đi, với Deportivo là đội đầu tiên. Họ đã thua 1-4 tại San Siro, nhưng sau đó giành chiến thắng 4-0 trên sân nhà Riazor để ấn định tổng tỷ số 5-4 đầy danh tiếng, đưa họ vào bán kết.

Nhưng dường như màn lội ngược dòng phi thường của Barca trước PSG đã bật một công tắc trong lịch sử. Sau 13 năm không chứng kiến cuộc lội ngược dòng như vậy, chúng ta đã có nó vào các năm 2017, 2018 và 2019 – và Barcelona đều dính líu đến cả ba lần.

Năm 2018, chiến thắng 4-1 của Barcelona trước Roma tại Camp Nou ở lượt đi tứ kết có vẻ như là một kết quả thủ tục, dù có hai bàn phản lưới nhà của đội bóng Italy. Thế nhưng, Roma có chiến thắng 3-0 khó tin ở trận lượt về và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Khoảng 13 tháng sau, Barcelona lại trải qua một cú sụp đổ đau đớn khác. Chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Liverpool nhờ cú đúp của Messi và Luis Suarez dường như đã giúp đội chủ sân Camp Nou đặt một chân vào chung kết. Tuy nhiên, trong một đêm lịch sử tại Anfield, Liverpool đã xoay chuyển tình thế với chiến thắng 4-0 đáng kinh ngạc, bàn thắng quyết định đến từ quả phạt góc nhanh mang tính biểu tượng của Trent Alexander-Arnold cho Divock Origi, một lần nữa làm choáng váng người Catalan.

Mặc dù kể từ đó chưa có đội nào lội ngược dòng từ cách biệt ba hoặc bốn bàn để đi tiếp ở Champions League, nhưng xét về mặt tỷ lệ, thì vẫn chiếm đến 7,8% trong số các cặp đấu Champions League có đội thắng lượt đi với cách biệt từ ba bàn trở lên. 7,8% đương nhiên là con số không nhỏ để hi vọng. Ví dụ như ở vòng play-off mùa này, Juventus thua 2-5 trước Galatasaray ở lượt đi, sau đó dẫn 3-0 sau 90 phút ở lượt về để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Dù Juventus vẫn bị loại, nhưng họ chứng minh những điềm báo và có một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Nhưng trên thực tế, cơ hội để Tottenham, Man City, Chelsea và Sporting (hay Atalanta) lọt vào tứ kết là bao nhiêu? Máy tính Opta đưa ra các con số:

Man City: 16,38% cơ hội vào tứ kết (cao nhất nhờ kinh nghiệm Pep và đội hình sâu)

Sporting: 13,3%

Chelsea: 7,26%

Tottenham: 3,16% (thấp vì phong độ thảm hại)

Atalanta: chỉ 0,01%

Ở Champions League, bạn chẳng bao giờ biết trước điều gì.