Màn "biến mất" của ngôi sao từng được kỳ vọng bậc nhất Việt Nam & màn tháo chạy để tìm lại ánh sáng

Hà Nội FC từng muốn đưa Tuấn Hải lên vị thế siêu sao thay thế khoảng trống hào quang Quang Hải để lại. ĐT Việt Nam cũng từng rất kỳ vọng vào Tuấn Hải. Nhưng...

Từ người được kỳ vọng kế thừa ánh hào quang...

Có thời điểm, Phạm Tuấn Hải được xem là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam. Sau khi Nguyễn Quang Hải sang Pháp thi đấu, Hà Nội FC cần một biểu tượng mới, một cầu thủ vừa có chuyên môn, vừa đủ sức hút để trở thành đầu tàu của đội bóng. Tuấn Hải nổi lên như lựa chọn phù hợp nhất.

Tiền đạo quê Hà Nam không sở hữu kỹ thuật hoa mỹ như Quang Hải, nhưng bù lại là nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần chiến đấu và khả năng chơi đa dạng trên hàng công. Anh có thể đá trung phong, tiền đạo lệch cánh, thậm chí lùi sâu hỗ trợ phòng ngự khi cần.

Ở cấp độ đội tuyển, Tuấn Hải cũng từng được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Dưới thời HLV Philippe Troussier, anh gần như là lựa chọn thường xuyên nhờ khả năng pressing và di chuyển không bóng.

Ngay cả khi HLV Kim Sang-sik tiếp quản đội tuyển, Tuấn Hải vẫn góp mặt trong giai đoạn đầu. Ở AFF Cup 2024, dù chỉ đá chính 1 trận Chung kết lượt về, anh vẫn kịp tỏa sáng để góp công đưa đội lên ngôi vô địch. Nhưng bóng đá luôn thay đổi rất nhanh.

Tuấn Hải từng nhận được rất nhiều kỳ vọng tại Hà Nội FC.

...đến cái tên dần biến mất

Hai mùa giải gần đây, hình ảnh Tuấn Hải xuất hiện ngày càng ít. Tại Hà Nội FC, sự xuất hiện của HLV Harry Kewell không mang đến bước ngoặt tích cực cho tiền đạo này. Anh không còn là lựa chọn ưu tiên trong cách vận hành hàng công, số phút thi đấu giảm đáng kể và nhiều trận phải bắt đầu trên ghế dự bị.

Với một cầu thủ tấn công, điều đáng sợ nhất không phải là sa sút phong độ, mà là mất đi sự tin tưởng từ HLV. Khi không được thi đấu thường xuyên, cảm giác bóng, sự tự tin và bản năng ghi bàn cũng dần mai một. Điều đó nhanh chóng tạo hiệu ứng dây chuyền lên đội tuyển quốc gia.

HLV Kim Sang-sik là người rất coi trọng phong độ thực tế ở CLB. Trong bối cảnh hàng công ĐT Việt Nam xuất hiện thêm nhiều lựa chọn mới, từ các cầu thủ trẻ cho đến nhóm cầu thủ nhập tịch ngày càng đông đảo, Tuấn Hải dần bị đẩy xuống phía sau.

Việc anh không được triệu tập tham dự ASEAN Cup 2026 là minh chứng rõ nhất. Đó không phải sự phủ nhận năng lực của Tuấn Hải, mà phản ánh thực tế rằng anh không còn tạo được lợi thế cạnh tranh như trước.

Rời Hà Nội FC không phải thất bại

Nhiều người sẽ nhìn việc Tuấn Hải chia tay Hà Nội FC như một bước lùi. Thực tế có thể ngược lại. Trong bóng đá hiện đại, không ít ngôi sao đã cứu sự nghiệp bằng cách rời khỏi môi trường cũ đúng thời điểm. Đôi khi, ở lại một đội bóng lớn nhưng liên tục dự bị còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc chuyển đến nơi mình được trao cơ hội.

Nam Định chính là môi trường như vậy và đây cũng là CLB hàng đầu V.League, không thua kém gì Hà Nội FC. Đội bóng thành Nam đang xây dựng lực lượng với tham vọng rất lớn, thường xuyên chinh chiến ở nhiều đấu trường và cần chiều sâu nhân sự trên hàng công. Điều đó đồng nghĩa Tuấn Hải có nhiều cơ hội ra sân hơn, lấy lại cảm giác thi đấu và tìm lại sự tự tin vốn có.

Ở tuổi 28, anh vẫn đang trong giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp. Đây chưa phải lúc để chấp nhận trở thành phương án dự phòng lâu dài. Có thể gọi đây là một cuộc "tháo chạy", nhưng là cuộc tháo chạy cần thiết. Bởi đôi khi rời bỏ vùng an toàn cũng là cách duy nhất để cứu lấy sự nghiệp.

Tuấn Hải đang mất chỗ ở ĐT Việt Nam nhưng cánh cửa chưa đóng hẳn.

Cánh cửa đội tuyển vẫn chưa khép lại

Điều quan trọng nhất với Tuấn Hải không chỉ là được đá chính ở Nam Định. Mục tiêu lớn hơn là trở lại ĐT Việt Nam. HLV Kim Sang-sik chưa bao giờ đóng cánh cửa với bất kỳ cầu thủ nào. Tiêu chí của ông rất rõ ràng: ai có phong độ tốt sẽ có cơ hội.

Nếu Tuấn Hải tìm lại được hình ảnh của chính mình, ghi bàn đều đặn và tạo ảnh hưởng lớn ở V.League, anh hoàn toàn có thể trở lại. Dĩ nhiên, cuộc cạnh tranh sẽ còn khốc liệt hơn trước.

Bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn xuất hiện ngày càng nhiều cầu thủ nhập tịch trên hàng công. Những cái tên mới mang đến chất lượng chuyên môn cao hơn, đồng thời khiến suất đá chính ở đội tuyển trở nên khó giành hơn bao giờ hết.

Điều đó đồng nghĩa Tuấn Hải không còn nhiều thời gian. Anh không chỉ phải chứng minh mình đủ tốt, mà còn phải cho thấy mình tốt hơn rất nhiều so với những đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp.

Tới Nam Định FC có thể là lối thoát cho Tuấn Hải để tìm lại ánh hào quang.

Không ai cứu được Tuấn Hải ngoài chính Tuấn Hải

Sự nghiệp của Tuấn Hải từng đi lên nhờ ý chí vươn lên từ một cầu thủ không được đánh giá quá cao ở lứa trẻ. Vì thế, nếu có ai đủ khả năng kéo anh trở lại ánh sáng, thì đó cũng chỉ có thể là chính anh.

Rời Hà Nội FC để đến Nam Định không đảm bảo thành công. Nhưng ở lại Hà Nội FC trong bối cảnh liên tục ngồi dự bị gần như chắc chắn khiến sự nghiệp của anh tiếp tục chìm xuống.

Đó là lý do quyết định chuyển đến Nam Định mang nhiều ý nghĩa hơn một bản hợp đồng thông thường. Nó giống như một canh bạc cuối cùng của một ngôi sao từng được xem là niềm hy vọng số một của bóng đá Việt Nam.

Tuấn Hải từng được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt kế thừa ánh hào quang mà Quang Hải để lại ở Hà Nội FC. Anh cũng từng là quân bài quan trọng trên hàng công ĐT Việt Nam. Nhưng bóng đá không sống bằng ký ức.

Nếu muốn một lần nữa được xướng tên trong màu áo đội tuyển, muốn lấy lại vị trí đã mất trước làn sóng cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Tuấn Hải phải tự viết nên chương mới ở Nam Định. Bởi ánh sáng không tự tìm đến những người đứng yên. Chỉ những ai dám bước đi, dám thay đổi và dám đánh cược với chính mình mới có cơ hội tìm lại nó.