U17 Mali sở hữu lợi thế đáng kể về thể hình so với U17 Việt Nam. Đây sẽ là thách thức lớn dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland ở lượt trận cuối bảng G World Cup U17 2026.

U17 Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi chạm trán U17 Mali vào lúc 20h00 ngày 26/11, trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Trước giờ bóng lăn, sự chênh lệch về thể hình giữa hai đội đã trở thành một trong những yếu tố đáng chú ý.

Theo danh sách 21 cầu thủ đăng ký với FIFA, chiều cao trung bình của U17 Mali lên tới 181,7 cm. Con số tương ứng bên phía U17 Việt Nam chỉ là 175,2 cm. Như vậy, đại diện châu Phi vượt trội đối thủ tới 6,5 cm ở thông số này.

Khoảng cách đáng kể ấy có thể tạo ra khác biệt trong những tình huống tranh chấp tay đôi, đặc biệt là các pha bóng bổng và cố định. U17 Mali thậm chí sở hữu một số cầu thủ có chiều cao lên tới 1,92 m như Lassina Coulibaly và Bocar Diarra.

Ở chiều ngược lại, Nguyễn Mạnh Cường là một trong những cầu thủ có thể hình tốt nhất hàng phòng ngự U17 Việt Nam, nhưng cũng chỉ cao 1,82 m. Điều này đặt ra bài toán khó cho HLV Cristiano Roland, nhất là khi đội bóng áo đỏ đã phải nhận 6 bàn thua sau hai lượt trận đầu tiên.

Trước đó khi gặp Bỉ và New Zealand, Việt Nam cũng đều thua thiệt về thể hình, thể lực.

HLV Roland có phương án đối phó

Dù gặp bất lợi về thể hình, U17 Việt Nam không nhất thiết phải lựa chọn cách chơi đối đầu trực diện với đối thủ. HLV Cristiano Roland đã chủ động xây dựng những phương án chiến thuật nhằm phát huy tốc độ, khả năng di chuyển và kỹ thuật của các học trò.

Nhà cầm quân người Brazil từng chia sẻ về cách U17 Việt Nam triển khai các tình huống phạt góc: "Chúng tôi biết khi đưa bóng trực tiếp từ chấm phạt góc vào vòng cấm, đội sẽ gặp nhiều bất lợi do đối thủ có thể hình cao lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một số bài phối hợp, tận dụng sự di chuyển và tốc độ để gây bất ngờ".

Thực tế, U17 Việt Nam đã cho thấy hiệu quả của cách tiếp cận này trong trận đấu với U17 Bỉ. Bàn mở tỷ số của Lê Sỹ Bách ở phút thứ 4 xuất phát từ một tình huống phối hợp phạt góc được tổ chức bất ngờ. Đến phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc.

Sỹ Bách ghi bàn vào lưới U17 Bỉ nhờ một pha phối hợp đá phạt thông minh và xuất thần.

Đây có thể là gợi ý quan trọng để U17 Việt Nam vận dụng khi đối đầu Mali. Thay vì đưa bóng vào những khu vực mà đối thủ có lợi thế tranh chấp, các học trò của HLV Roland cần tận dụng những pha phối hợp nhanh, khả năng di chuyển không bóng và sự linh hoạt trong xử lý.

Bên cạnh đó, việc duy trì cự ly đội hình, tổ chức bọc lót và kiểm soát những tình huống bóng hai cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. U17 Việt Nam cần hạn chế tối đa cơ hội để Mali khai thác lợi thế thể hình trong vòng cấm.

Tốc độ và kỷ luật là chìa khóa

Với U17 Việt Nam, thách thức không chỉ nằm ở những pha không chiến mà còn ở khả năng chống đỡ sức ép trước một đối thủ có nền tảng thể chất tốt hơn. Nếu để Mali thoải mái triển khai bóng và liên tục đưa bóng vào khu vực nguy hiểm, hàng phòng ngự của HLV Roland sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro.

U17 Việt Nam sẽ phải thể hiện hoàn hảo và chờ thêm may mắn nếu muốn thắng U17 Mali.

Ngược lại, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái có thể trở thành vũ khí giúp đại diện Đông Nam Á tạo ra khác biệt. Những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ Mali sẽ là khu vực mà U17 Việt Nam cần khai thác bằng các đường chuyền nhanh và những pha bứt tốc.

HLV Roland từng nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết, sự tự tin và kỷ luật chiến thuật. Đây cũng là những yếu tố mà U17 Việt Nam cần phát huy tối đa nếu muốn giành kết quả tích cực trước Mali.

Cuộc đối đầu lúc 20h00 ngày 26/11 vì thế sẽ là phép thử đáng chú ý đối với bản lĩnh và khả năng thích ứng chiến thuật của các cầu thủ trẻ Việt Nam.