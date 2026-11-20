U17 Mali thắng thuyết phục 3-0 trước U17 New Zealand, qua đó khẳng định sức mạnh và gửi lời cảnh báo tới U17 Việt Nam tại bảng G World Cup U17 2026.

U17 Mali khởi đầu thuận lợi tại World Cup U17 2026 bằng chiến thắng 3-0 trước U17 New Zealand. Kết quả này không chỉ giúp đại diện châu Phi giành 3 điểm mà còn cho thấy họ là đối thủ đáng gờm trong cuộc cạnh tranh tại bảng G, nơi có sự góp mặt của U17 Việt Nam.

Trước giờ bóng lăn, U17 Mali đã được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, cách biệt 3 bàn trước U17 New Zealand vẫn là lời khẳng định đáng chú ý về tham vọng của đội bóng châu Phi.

U17 Mali chiến thắng ấn tượng.

Điểm đáng nói là U17 Mali không chỉ sở hữu nền tảng thể lực tốt mà còn có khả năng tạo ra sức ép lớn lên đối phương. Những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật giúp đại diện châu Phi có nhiều phương án tiếp cận khung thành. Trong khi đó, U17 New Zealand dù được đánh giá là tập thể có tổ chức và sở hữu nhiều cầu thủ từng dự World Cup U17 2025, vẫn không thể tạo nên bất ngờ.

Thất bại này cũng cho thấy khoảng cách mà U17 New Zealand cần thu hẹp nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ mạnh tại bảng G. Đội bóng châu Đại Dương sẽ phải nhanh chóng cải thiện khả năng phòng ngự cũng như hiệu quả trong những tình huống tổ chức tấn công.

U17 Việt Nam đối diện thử thách lớn

Chiến thắng 3-0 của U17 Mali chắc chắn khiến cuộc cạnh tranh tại bảng G trở nên đáng chú ý hơn, đặc biệt với U17 Việt Nam. Trước đó, thầy trò HLV Cristiano Roland đã để thua U17 Bỉ với tỷ số 2-3 trong trận ra quân. Bởi vậy, kết quả giữa Mali và New Zealand càng khiến hai lượt trận còn lại trở nên quan trọng.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11. Đây đều là những trận đấu có ý nghĩa quyết định đến cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của đại diện Đông Nam Á.

Dù U17 New Zealand thất bại 0-3 ngày ra quân nhưng U17 Việt Nam không được phép coi nhẹ đối thủ này.

Về lý thuyết, U17 New Zealand có thể là đối thủ vừa sức hơn để U17 Việt Nam hướng tới chiến thắng đầu tiên. Tuy nhiên, không thể xem nhẹ đội bóng này chỉ vì thất bại trước Mali.

Trong khi đó, U17 Mali đang cho thấy họ sở hữu sức mạnh đáng nể. Nếu muốn tạo nên bất ngờ trước đại diện châu Phi, U17 Việt Nam sẽ cần cải thiện khả năng phòng ngự, duy trì sự tập trung và tận dụng tốt hơn những cơ hội có được.

Chiến thắng 3-0 trước New Zealand là lời cảnh báo rõ ràng dành cho U17 Việt Nam. Hành trình tại World Cup U17 2026 vẫn còn cơ hội, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn biến mục tiêu vượt qua vòng bảng thành hiện thực.